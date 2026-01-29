Theft Case: പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രവാസി ദമ്പതികളുടെ വീട്ടിൽ വൻ കവർച്ച; 50 പവൻ സ്വർണം നഷ്ടമായി

പ്രവാസി ദമ്പതികളുടെ വീട്ടിൽ വൻ കവർച്ച. മോഷണത്തിൽ 50 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നഷ്ടമായി. പത്തനംതിട്ട പന്തളത്താണ് സംഭവം. കൈപ്പുഴയിൽ പ്രവാസിയായ ബിജുനാഥന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. വീട്ടിൽ ബിജുവിന്റെ അമ്മ ഓമന മാത്രമാണ് താമസം. ബിജുവിൻ്റെ അമ്മ ഓമന പകൽ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയും രാത്രി മൂത്ത മകൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതുമാണ് പതിവ്.
പതിവുപോലെ രാവിലെ മടങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് വീടിന്റെ മുൻവശത്തെ വാതിൽ തകർത്ത നിലയിൽ കണ്ടത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ 50 പവൻ സ്വർണം നഷ്ടമായതായി കണ്ടെത്തി. വിദേശത്തുള്ള മരുമകളുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് നഷ്ടമായത്. വീടും സ്ഥലവും നന്നായി നിരീക്ഷിച്ചുവന്ന സംഘമാണ് കവർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘം അന്വേഷണം തുടങ്ങി. പന്തളം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
