കൊച്ചി: കടയിലേക്ക് പോകവെ 11 കാരിയെ കയറിപ്പിടിച്ച് നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. സംഭവം നടന്നത് മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ്. പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഫോർട്ട്കൊച്ചി നസ്രത്ത് സ്വദേശി ഡാറേൽ ഡിസൂസയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനിരയായത് മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ പതിനൊന്നുകാരിയാണ്.
കടയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെ പ്രതി കയറി പിടിച്ചെന്നും പിന്നീട് കുട്ടിക്ക് മുന്നിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തി എന്നുമാണ് കേസ്.
പോക്സോ നിയമത്തിലെയും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെയും വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നാലെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി പോലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇയാളെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കും നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ കോടതി പിന്നീട് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട്.
