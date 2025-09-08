English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

MDMA Seized: ആംബുലൻസിൽ എംഡിഎംഎ കടത്ത്; ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

MDMA Drugs: തളിപ്പറമ്പ് റേഞ്ച് എക്സൈസ് അധികൃതരാണ് ആംബുലൻസിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 8, 2025, 02:13 PM IST
  • രോ​ഗികളുമായി ആംബുലൻസിൽ പോകുമ്പോൾ പരിശോധനയില്ലാതെ കടന്നുപോകാമെന്ന മറവിലായിരുന്നു ലഹരിക്കടത്ത്
  • ഇയാളെ എക്സൈസ് സംഘം മാസങ്ങളായി നിരീക്ഷിച്ച് വരികയായിരുന്നു

MDMA Seized: ആംബുലൻസിൽ എംഡിഎംഎ കടത്ത്; ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിൽ എംഡിഎംഎയുമായി ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ. കർണാടകയിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന എംഡിഎംഎയും പിടികൂടി. തളിപ്പറമ്പ് കായക്കൂൽ പുതിയപുരയിൽ കെപി മുസ്തഫ (37) ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 430 മില്ലി​ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും പിടികൂടി.

തളിപ്പറമ്പ് റേഞ്ച് എക്സൈസ് അധികൃതർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. കണ്ടിവാതുക്കൽ വച്ചാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. രോ​ഗികളുമായി പോയിവരുമ്പോൾ എംഡിഎംഎ എത്തിക്കുകയും പിന്നീട് ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് എക്സൈസ് സംഘം അറിയിച്ചു.

ALSO READ: തൃശൂരിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; ഒരു കോടി രൂപ വിലവരുന്ന ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടികൂടി

രോ​ഗികളുമായി ആംബുലൻസിൽ പോകുമ്പോൾ പരിശോധനയില്ലാതെ കടന്നുപോകാമെന്ന മറവിലായിരുന്നു ലഹരിക്കടത്ത്. ഇയാളെ എക്സൈസ് സംഘം മാസങ്ങളായി നിരീക്ഷിച്ച് വരികയായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് പിടികൂടിയത്. റേഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ​ഗ്രേഡ് പികെ രാജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ​ഗ്രേഡ് കെ രാജേഷ്, പിപി മനോഹരൻ, പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ​ഗ്രേഡ് കെ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ടിവി വിജിത്ത്, കലേഷ്, ഡ്രൈവർ പ്രകാശൻ എന്നിവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

