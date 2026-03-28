MDMA Seized: കാറിൽ ലഹരിക്കടത്ത്; ദമ്പതികളടക്കം മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ

MDMA Seized In Kannur: തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പോലീസ് നടത്തിയ രാത്രികാല പരിശോധനയിലാണ് ദമ്പതികൾ ഉൾപ്പെട്ട സംഘം ലഹരിയുമായി പിടിയിലായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 28, 2026, 07:08 PM IST
  • മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് വിൽപനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവരികയായിരുന്ന ലഹരിമരുന്നുകളാണ് പിടികൂടിയത്
  • പരിശോധനയിൽ 41.140 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയും 241 മില്ലി ഹാഷിഷ് ഓയിലും കണ്ടെടുത്തു

Read Also

  1. MDMA Seized: മലപ്പുറം വഴിക്കടവ് ചെക്പോസ്റ്റിൽ എംഡിഎംഎ പിടികൂടി; ദമ്പതികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Kerala Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടി ആര് നേടും? കാരുണ്യ KR 748 ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala lottery
Kerala Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടി ആര് നേടും? കാരുണ്യ KR 748 ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-46 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-46 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Kerala Summer Bumper BR 108 Lottery Result: സമ്മർ ബംപർ നറുക്കെടുത്തു; ഒന്നാം സമ്മാനം SB 517026 എന്ന ടിക്കറ്റിന്
5
Kerala Lottery Results Today
Kerala Summer Bumper BR 108 Lottery Result: സമ്മർ ബംപർ നറുക്കെടുത്തു; ഒന്നാം സമ്മാനം SB 517026 എന്ന ടിക്കറ്റിന്
Ketu Nakshatra Gochar: കേതു മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങൾ വാനോളം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Ketu Gochar 2026
Ketu Nakshatra Gochar: കേതു മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങൾ വാനോളം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
കണ്ണൂർ: പയ്യന്നൂരിൽ വൻ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട. മാരക ലഹരിമരുന്നായ എം.ഡി.എം.എയും ഹാഷിഷ് ഓയിലുമായി ദമ്പതികളടക്കം മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് പിടികൂടി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പോലീസ് നടത്തിയ രാത്രികാല പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.

കണ്ണൂർ ചാലാട് സ്വദേശി നാദീർ നൂറുദ്ദീൻ (42), നാദീറിൻ്റെ ഭാര്യ ഐന (33), കണ്ണൂർ നടാൽ സ്വദേശി ഷാനിദ് കെ (35) എന്നിവരെയാണ്  പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പയ്യന്നൂർ എടാട്ട് കണ്ണങ്ങാട്ട് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് ഇവരെ പോലീസ് തടഞ്ഞത്.

പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 41.140 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയും 241 മില്ലി ഹാഷിഷ് ഓയിലും കണ്ടെടുത്തു. കാറിൻ്റെ ഡിക്കിയിൽ ഒരു ബിഗ് ഷോപ്പറിനുള്ളിൽ ബാഗിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ലഹരി വസ്തുക്കൾ.

മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് വിൽപനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ഈ ലഹരിമരുന്നുകൾ. നിയമവിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത കാറിലായിരുന്നു ലഹരി മരുന്ന് കടത്ത്. കണ്ണൂർ റൂറൽ എസ്.പിയുടെ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിൻ്റെ (ഡാൻസാഫ്) സഹായത്തോടെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

