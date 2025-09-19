തിരുവനന്തപുരം: കോവളത്ത് എംഡിഎംഐയുമായി രണ്ടുപേർ ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിൻറെ പിടിയിൽ. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് മാർഗം എത്തിയവരാണ് പിടിയിലായവർ. ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരുന്നു ആറ്റുകാൽ സ്വദേശികളായ ശരത്, മിഥുൻ എന്നിവരെ സംഘം പിടികൂടിയത്.
ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ലഹരി കടത്തി ഏജൻറ് മാർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്ന ഇടമല സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണികളാണ് ഇവരെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. മുമ്പും സമാനമായ കേസുകളിലെ പ്രതികളായിരുന്നു ഇവർ. കാരോട് കഴക്കൂട്ടം ബൈപ്പാസിലൂടെ കടന്ന് തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആയിരുന്നു അറസ്റ്റ്.
ലഹരി മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിന് ഒരു ഇടപാടിന് 20,000 മുതൽ 30,000 രൂപ വരെ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്ന് എക്സൈസും പോലീസും പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. വരുംദിവസങ്ങളിലും കർശന പരിശോധന തുടരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
