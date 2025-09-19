English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

MDMA Seized: എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ; പിടിയിലായത് ബാം​ഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ലഹരി കടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനികൾ

MDMA Seized In Kovalam: ആറ്റുകാൽ സ്വദേശികളായ ശരത്, മിഥുൻ എന്നിവരെയാണ് ഡാൻസാഫ് സംഘം പിടികൂടിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 19, 2025, 11:46 AM IST
  • ബാം​ഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് ലഹരി എത്തിച്ചത്
  • ബൈക്ക് മാർ​ഗം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പിടിയിലായത്

Read Also

  1. MDMA Seized: കാപ്പാ ചുമത്തി ജില്ലയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ പ്രതികൾ ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർ മയക്കുമരുന്നുമായി പിടിയിൽ

Trending Photos

Virgo Monthly Horoscope: കന്നി മാസം പിറന്നു; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്കിനി സന്തോഷത്തിൻറെ നാളുകള്‍, സമ്പത്തിൽ ആറാടും!
5
Astrology news
Virgo Monthly Horoscope: കന്നി മാസം പിറന്നു; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്കിനി സന്തോഷത്തിൻറെ നാളുകള്‍, സമ്പത്തിൽ ആറാടും!
Dhanalekshmi DL- 18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Dhanalekshmi DL- 18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 400 രൂപ; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ!
7
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 400 രൂപ; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ!
Heart Health: ഹൃദയാരോഗ്യം; ഈ ശീലങ്ങളുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കിക്കോ..!
5
Heart health
Heart Health: ഹൃദയാരോഗ്യം; ഈ ശീലങ്ങളുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കിക്കോ..!
MDMA Seized: എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ; പിടിയിലായത് ബാം​ഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ലഹരി കടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനികൾ

തിരുവനന്തപുരം: കോവളത്ത് എംഡിഎംഐയുമായി രണ്ടുപേർ ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിൻറെ പിടിയിൽ. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് മാർഗം എത്തിയവരാണ് പിടിയിലായവർ. ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരുന്നു ആറ്റുകാൽ സ്വദേശികളായ ശരത്, മിഥുൻ എന്നിവരെ സംഘം പിടികൂടിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ലഹരി കടത്തി ഏജൻറ് മാർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്ന ഇടമല സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണികളാണ് ഇവരെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. മുമ്പും സമാനമായ കേസുകളിലെ പ്രതികളായിരുന്നു ഇവർ. കാരോട് കഴക്കൂട്ടം ബൈപ്പാസിലൂടെ കടന്ന് തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആയിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

ലഹരി മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിന് ഒരു ഇടപാടിന് 20,000 മുതൽ 30,000 രൂപ വരെ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി വിൽപ്പനയും ഉപയോ​ഗവും വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്ന് എക്സൈസും പോലീസും പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. വരുംദിവസങ്ങളിലും കർശന പരിശോധന തുടരുമെന്ന് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

MDMAMDMA Seizedഎംഡിഎംഎ

Trending News