English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • MDMA Seized: വീട്ടിൽ പൊറോട്ടയുണ്ടാക്കി വിൽപ്പന; നടന്നത് മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം, യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

MDMA Seized: വീട്ടിൽ പൊറോട്ടയുണ്ടാക്കി വിൽപ്പന; നടന്നത് മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം, യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

MDMA Seized In Kozhikode: പൊറോട്ട വാങ്ങാൻ എന്ന വ്യാജേന പല ആളുകളും ഇയാളുടെ വീട്ടിലെത്തി മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങുന്നതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇയാളുടെ വീടും പരിസരവും നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 16, 2025, 12:21 PM IST
  • ഫ്രാൻസിസ് റോഡ് പിപി ഹൗസിൽ കെടി അഫാം (24) ആണ് എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിലായത്
  • ഇയാളിൽ നിന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ച 30 ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും കണ്ടെടുത്തു

Read Also

  1. MDMA Seized: കൊട്ടാരക്കരയിൽ എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

Trending Photos

Horoscope Today 16.10.2025: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope
Horoscope Today 16.10.2025: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala Lottery Result Today 14 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today 14 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 15 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 15 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Neecha Bhanga Rajayoga: ദീപാവലി ദിനത്തിൽ പവർഫുൾ നീചഭംഗ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!
7
Shukra Gochar
Neecha Bhanga Rajayoga: ദീപാവലി ദിനത്തിൽ പവർഫുൾ നീചഭംഗ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!
MDMA Seized: വീട്ടിൽ പൊറോട്ടയുണ്ടാക്കി വിൽപ്പന; നടന്നത് മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം, യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് വീട്ടിൽ പൊറോട്ടക്കച്ചവടത്തിന്റെ മറവിൽ എംഡിഎംഎ വിൽപ്പന നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. ഫ്രാൻസിസ് റോഡ് പിപി ഹൗസിൽ കെടി അഫാം (24) ആണ് എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിലായത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ച 30 ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും കണ്ടെടുത്തു.

Add Zee News as a Preferred Source

വീട്ടിൽ പൊറോട്ടയുണ്ടാക്കി അടുത്ത ഹോട്ടലുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഇയാളുടെ ജോലി. പൊറോട്ട വാങ്ങാൻ എന്ന വ്യാജേന പല ആളുകളും ഇയാളുടെ വീട്ടിലെത്തി മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങുന്നതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇയാളുടെ വീടും പരിസരവും നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

സിറ്റി ഡാൻസാഫ് ടീമും പോലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയത്. സിറ്റി നാർകോട്ടിക് സെൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ കെഎ ബോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡാൻസാഫ് ടീമും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജോസ് പെരിയാപുരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടൗൺ പോലീസും ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ മനോജ് എടയേടത്ത്, അബ്ദു റഹ്മാൻ, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അഖിലേഷ്, സിപിഒമാരായ സുനോജ് കാരയിൽ, സരുൺകുമാർ, ലതീഷ്, തൗഫീഖ്, ഷിനോജ്, ദിനീഷ്, അഭിജിത്ത്, മഷൂർ, ടൗൺ സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐമാരായ ജോസ് വി ഡിക്രൂസ്, കിരൺ ഷബീർ, അജിത, സജീവൻ, സീനിയർ സിപിഒ ജിത്തു എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

MDMA SeizedMDMA Seized in Kozhikodeഎംഡിഎംഎമയക്കുമരുന്ന്കോഴിക്കോട്

Trending News