MDMA Seized: വീട്ടിൽ പൊറോട്ടയുണ്ടാക്കി വിൽപ്പന; നടന്നത് മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം, യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് വീട്ടിൽ പൊറോട്ടക്കച്ചവടത്തിന്റെ മറവിൽ എംഡിഎംഎ വിൽപ്പന നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. ഫ്രാൻസിസ് റോഡ് പിപി ഹൗസിൽ കെടി അഫാം (24) ആണ് എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിലായത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ച 30 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും കണ്ടെടുത്തു.
വീട്ടിൽ പൊറോട്ടയുണ്ടാക്കി അടുത്ത ഹോട്ടലുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഇയാളുടെ ജോലി. പൊറോട്ട വാങ്ങാൻ എന്ന വ്യാജേന പല ആളുകളും ഇയാളുടെ വീട്ടിലെത്തി മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങുന്നതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇയാളുടെ വീടും പരിസരവും നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.
സിറ്റി ഡാൻസാഫ് ടീമും പോലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയത്. സിറ്റി നാർകോട്ടിക് സെൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ കെഎ ബോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡാൻസാഫ് ടീമും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജോസ് പെരിയാപുരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടൗൺ പോലീസും ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ മനോജ് എടയേടത്ത്, അബ്ദു റഹ്മാൻ, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അഖിലേഷ്, സിപിഒമാരായ സുനോജ് കാരയിൽ, സരുൺകുമാർ, ലതീഷ്, തൗഫീഖ്, ഷിനോജ്, ദിനീഷ്, അഭിജിത്ത്, മഷൂർ, ടൗൺ സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐമാരായ ജോസ് വി ഡിക്രൂസ്, കിരൺ ഷബീർ, അജിത, സജീവൻ, സീനിയർ സിപിഒ ജിത്തു എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
