MDMA Seized: കോഴിക്കോട് വൻ ലഹരിവേട്ട; എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 10, 2025, 05:45 PM IST
  • കോഴിക്കോട് സിറ്റി ഡാൻസാഫ് ടീമും പന്തീരാങ്കാവ് പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്
  • ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കായി എത്തിച്ച എംഡിഎംഎയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് വൻ ലഹരിവേട്ട. ന​ഗരത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 17 ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവിനെ പിടികൂടി. പെരുമണ്ണ സ്വദേശി ഉമ്മർ ഫാറൂഖ് സികെ (38) ആണ് പിടിയിലായത്. ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ലഹരിമരുന്നാണ് പിടികൂടിയത്.

ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കായി എത്തിച്ച എംഡിഎംഎ സ്കൂട്ടറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരവേയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ലഹരി വിൽപ്പന സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് പിടിയിലായ ഉമ്മർ ഫാറൂഖെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്ന് എംഡിഎംഎ വാങ്ങി സ്കൂട്ടറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരവേയാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.

മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നതായി രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സിറ്റി ഡാൻസാഫ് ടീമും പന്തീരാങ്കാവ് പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാ​ഗമായി പോലീസ് ന​ഗരത്തിൽ കർശന നിരീക്ഷണമാണ് നടത്തുന്നത്. വരുംദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ പരിശോധന തുടരുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

