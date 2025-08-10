MDMA Seized: കോഴിക്കോട് വൻ ലഹരിവേട്ട; എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് വൻ ലഹരിവേട്ട. നഗരത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 17 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവിനെ പിടികൂടി. പെരുമണ്ണ സ്വദേശി ഉമ്മർ ഫാറൂഖ് സികെ (38) ആണ് പിടിയിലായത്. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ലഹരിമരുന്നാണ് പിടികൂടിയത്.
ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കായി എത്തിച്ച എംഡിഎംഎ സ്കൂട്ടറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരവേയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ലഹരി വിൽപ്പന സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് പിടിയിലായ ഉമ്മർ ഫാറൂഖെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് എംഡിഎംഎ വാങ്ങി സ്കൂട്ടറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരവേയാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.
മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നതായി രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സിറ്റി ഡാൻസാഫ് ടീമും പന്തീരാങ്കാവ് പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് നഗരത്തിൽ കർശന നിരീക്ഷണമാണ് നടത്തുന്നത്. വരുംദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ പരിശോധന തുടരുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
