MDMA Seized: നെടുമ്പാശേരിയിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട, 400 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി വിദ്യാർത്ഥി പിടിയിൽ

കൊച്ചി: കൊച്ചി നെടുമ്പാശേരിയിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട. കായംകുളം ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം ആലപ്പുറത്ത് ശിവശങ്കർ (21) ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 400 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടികൂടി. റൂറൽ ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും നെടുമ്പാശേരി പോലീസും ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
പ്രത്യേകം പാക്ക് ചെയ്ത് ബൈക്കിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് എംഡിഎംഎ കണ്ടെത്തിയത്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എം ഹേമലതയ്ക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. എയർപോർട്ട് ഭാഗത്ത് രാസലഹരി വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.
ഇയാൾ വലിയൊരു മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ വിലവരുന്ന രാസലഹരിയാണ് പിടികൂടിയത്. നാർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈഎസ്പി ജെ ഉമേഷ് കുമാർ, ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി ടിആർ രാജേഷ്, ഇൻസ്പെക്ടർ എംഎച്ച് അനുരാജ്, എസ്ഐ എസ്എസ് ശ്രീലാൽ എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
