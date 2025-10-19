English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • MDMA Seized: നെടുമ്പാശേരിയിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട, 400 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി വിദ്യാർത്ഥി പിടിയിൽ

MDMA Seized: നെടുമ്പാശേരിയിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട, 400 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി വിദ്യാർത്ഥി പിടിയിൽ

MDMA Seized In Nedumbassery: റൂറൽ ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും നെടുമ്പാശേരി പോലീസും ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 19, 2025, 08:14 PM IST
  • ബൈക്കിൽ ഒളിച്ച് കടത്തുകയായിരുന്ന എംഡിഎംഎ ആണ് പിടികൂടിയത്
  • പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ വിലവരുന്ന രാസലഹരിയാണ് പിടികൂടിയത്

MDMA Seized: നെടുമ്പാശേരിയിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട, 400 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി വിദ്യാർത്ഥി പിടിയിൽ

കൊച്ചി: കൊച്ചി നെടുമ്പാശേരിയിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട. കായംകുളം ​ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം ആലപ്പുറത്ത് ശിവശങ്കർ (21) ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 400 ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടികൂടി. റൂറൽ ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും നെടുമ്പാശേരി പോലീസും ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

പ്രത്യേകം പാക്ക് ചെയ്ത് ബൈക്കിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് എംഡിഎംഎ കണ്ടെത്തിയത്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എം ഹേമലതയ്ക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. എയർപോർട്ട് ഭാ​ഗത്ത് രാസലഹരി വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

ഇയാൾ വലിയൊരു മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയുടെ ഭാ​ഗമാണെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ വിലവരുന്ന രാസലഹരിയാണ് പിടികൂടിയത്. നാർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈഎസ്പി ജെ ഉമേഷ് കുമാർ, ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി ടിആർ രാജേഷ്, ഇൻസ്പെക്ടർ എംഎച്ച് അനുരാജ്, എസ്ഐ എസ്എസ് ശ്രീലാൽ എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

