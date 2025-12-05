English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
MDMA Seized: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ

MDMA Seized In Neyyattinkara: ബാലരമപുരം സ്വദേശികളായ അസറുദ്ദീൻ, സ്റ്റീവ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 5, 2025, 02:35 PM IST
  • കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഐടി പ്രൊഫഷണൽസിനെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഇടപാട്
  • ഇവർക്ക് മയക്കുമരുന്ന് എത്തിച്ചു നൽകുന്ന പ്രധാന കണ്ണികളെ ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: എംഡിഎംഎയുമായി നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ. ഇലക്ഷൻ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രണ്ടുപേരെ എംഡിഎംഎയുമായി പിടികൂടിയത്. നെയ്യാറ്റിൻകര എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസിൽ പരിധിയിലാണ് സംഭവം.

ബാലരമപുരം സ്വദേശിയായ അസറുദ്ദീൻ, ബാലരാമപുരം മുക്കോല സ്വദേശിയായ സ്റ്റീവ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരിൽനിന്ന് അഞ്ച് ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും പിടിച്ചെടുത്തു. ഇവർക്ക് മയക്കുമരുന്ന് എത്തിച്ചു നൽകുന്ന പ്രധാന കണ്ണികളെ ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഐടി പ്രൊഫഷണൽസിനെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഇടപാട് എന്ന് എക്സൈസ് സർക്കിൾ  ഇൻസ്പെക്ടർ എ കെ അജയകുമാർ പറഞ്ഞു. പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ എംഎസ് അരുൺ കുമാർ, പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് രജിത്ത് കെ ആർ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ഷിന്റോ എബ്രഹാം, നന്ദകുമാർ, ശ്രീനു, ജിനേഷ്എ ന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. പിടിയിലായ പ്രതികളെ നെയ്യാറ്റിൻകര കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

