/Drugs Seized: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ, ലഹരിക്കടത്ത് വിദേശത്തുള്ള ആളുടെ സഹായത്തോടെ

MDMA Seized In Neyyattinkara: അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എംഡിഎംഎ എത്തിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്കും ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്കും കൈമാറുകയാണ് പതിവ്.
തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകര ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ 15 ഗ്രാം എംഡിഎംഐയുമായി യുവാവ് എക്സൈസ് സംഘത്തിൻറെ പിടിയിൽ. നിലമ്പൂർ സ്വദേശി നികേഷ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് (32) പിടിയിലായത്. ഇയാൾ ഇടനിലക്കാരനായി വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണെന്നാണ് എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.
അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എംഡിഎംഎ എത്തിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്കും ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്കും കൈമാറുകയാണ് പതിവ്. വിദേശത്ത് ഉള്ള മുഖ്യപ്രതിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇടപാട് നടത്തുന്നതെന്നാണ് ഇയാൾ എക്സൈസിന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇയാൾക്കെതിരെ മുമ്പും സമാനമായ കേസുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
ലഹരിക്കടത്ത് സംഘത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട കൂടുതൽ പ്രതികളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയതായി എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾ വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയതായും എക്സൈസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
