/Operation Toofan MDMA Seized: പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിൽ രഹസ്യ അറയിൽ എംഡിഎംഎ; ലഹരി വിരുദ്ധ സംഘടന നേതാവ് പിടിയിൽ

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ടയിൽ പൊലീസിന്റെ വാഹനപരിശോധനയ്ക്കിടെ യുവാവിന്റെ പക്കൽനിന്ന് 1.590 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടിച്ചെടുത്തു. എഴുമറ്റൂർ സ്വദേശിയായ കൈമല പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ഷർഫിൻ സെബാസ്റ്റ്യനെ (25) ആണ് ജില്ലാ ഡാൻസാഫ് സംഘം പിടികൂടിയത്. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാൻസാഫ് സംഘം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇയാളെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ രഹസ്യ അറയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ‘ആന്റി ഡ്രഗ്സ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ നേഷൻ’ എന്ന ലഹരിവിരുദ്ധ സംഘടനയുടെ യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഇയാളിൽ നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
അറസ്റ്റിലായ ഷർഫിനെ പെരുമ്പെട്ടി സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് മുൻപും ഇയാൾ പല കേസുകളിലും പ്രതിയാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. എറണാകുളത്ത് പാലാരിവട്ടം, ടൗൺ സ്റ്റേഷനുകളിലെ ലഹരിമരുന്ന് കേസുകളിലും കോയിപ്രം സ്റ്റേഷനിൽ സ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ചതടക്കം രണ്ട് ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും ഇയാൾ പ്രതിയാണെന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു.
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