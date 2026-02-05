English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • MDMA Seized: ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്ന് എംഡിഎംഎ കടത്തി; ലഹരിക്കടത്ത് സംഘത്തിലെ മുഖ്യകണ്ണി പിടിയിൽ

MDMA Seized: ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്ന് എംഡിഎംഎ കടത്തി; ലഹരിക്കടത്ത് സംഘത്തിലെ മുഖ്യകണ്ണി പിടിയിൽ

MDMA Seized In Thiruvananthapuram: പൂവച്ചൽ കൊണ്ണിയൂർ സ്വദേശി ഷൈജു മാലിക് (36) ആണ് പാറശാല പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 5, 2026, 09:16 PM IST
  • ബെം​ഗളൂരുവിൽ എത്തുന്നവർക്ക് മെത്തമായും ചില്ലറയായും എംഡിഎംഎ നൽകുന്നത് ഷൈജു മാലിക് ആണ്
  • പ്രതിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്

തിരുവനന്തപുരം: ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എംഡിഎംഎ എത്തിക്കുന്ന മുഖ്യപ്രതിയെ പാറശാല പോലിസ് പിടികൂടി. ബെം​​ഗളൂരുവിൽ നിന്ന് എംഡിഎംഎ പോലുള്ള രാസലഹരികൾ വാങ്ങാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർക്ക് ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന പ്രതി പിടിയിൽ. പൂവച്ചൽ കൊണ്ണിയൂർ സ്വദേശി ഷൈജു മാലിക് (36) ആണ് പാറശാല പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസം പൂവച്ചൽ, കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശികളായ രണ്ടു പേരെ പാറശാല പോലീസും ഡാൻസാഫ് സംഘവും 70 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി പാറശാലയിൽ  വച്ച് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എംഡിഎംഎ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവർക്ക് എംഡിഎംഎ നൽകുന്നത് ഷൈജു മാലിക് ആണെന്ന വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചത്.

ബെം​ഗളൂരുവിൽ എത്തുന്നവർക്ക് മെത്തമായും ചില്ലറയായും എംഡിഎംഎ നൽകുന്നത് ഷൈജു മാലിക് ആണെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതോടെ പോലീസ് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ബെം​ഗളൂരുവിൽ എത്തിയെങ്കിലും പിടികൂടാനായില്ല. ആറ് മാസത്തെ തുടർ അന്വേഷണത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എംഡിഎംഎ വാങ്ങാനെന്ന വ്യാജേന പാറശാല എസ്.ഐ ദിപു ഷൈജു മാലികിനെ സമീപിച്ചത്.

ഇയാളുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് വ്യാജ ആധാർ കാർഡ് കണ്ടെത്തി. ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി മാറി മാറി താമസിച്ച് വരികയായിരുന്നു. ഇയാൾ സമാന കേസിൽ ഒന്നര വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ബെം​ഗളൂരുവിൽ എംഡിഎംഎ കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ നിന്ന് എംഡിഎംഎ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവർക്ക് മധുര, ദിണ്ടിക്കൽ, ഈറോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രതി ലഹരി എത്തിച്ച് നൽകിയിരുന്നു. പ്രതിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. പാറശാല ഇൻസ്പെക്ടർ ജയശങ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്ഐ ദീപു എസ്, പോലീസുകാരായ വിമൽരാജ്, റോയ്, സാജൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

