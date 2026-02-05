തിരുവനന്തപുരം: ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എംഡിഎംഎ എത്തിക്കുന്ന മുഖ്യപ്രതിയെ പാറശാല പോലിസ് പിടികൂടി. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് എംഡിഎംഎ പോലുള്ള രാസലഹരികൾ വാങ്ങാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർക്ക് ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന പ്രതി പിടിയിൽ. പൂവച്ചൽ കൊണ്ണിയൂർ സ്വദേശി ഷൈജു മാലിക് (36) ആണ് പാറശാല പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസം പൂവച്ചൽ, കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശികളായ രണ്ടു പേരെ പാറശാല പോലീസും ഡാൻസാഫ് സംഘവും 70 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി പാറശാലയിൽ വച്ച് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എംഡിഎംഎ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവർക്ക് എംഡിഎംഎ നൽകുന്നത് ഷൈജു മാലിക് ആണെന്ന വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചത്.
ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തുന്നവർക്ക് മെത്തമായും ചില്ലറയായും എംഡിഎംഎ നൽകുന്നത് ഷൈജു മാലിക് ആണെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതോടെ പോലീസ് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തിയെങ്കിലും പിടികൂടാനായില്ല. ആറ് മാസത്തെ തുടർ അന്വേഷണത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എംഡിഎംഎ വാങ്ങാനെന്ന വ്യാജേന പാറശാല എസ്.ഐ ദിപു ഷൈജു മാലികിനെ സമീപിച്ചത്.
ഇയാളുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് വ്യാജ ആധാർ കാർഡ് കണ്ടെത്തി. ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി മാറി മാറി താമസിച്ച് വരികയായിരുന്നു. ഇയാൾ സമാന കേസിൽ ഒന്നര വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ബെംഗളൂരുവിൽ എംഡിഎംഎ കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ നിന്ന് എംഡിഎംഎ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവർക്ക് മധുര, ദിണ്ടിക്കൽ, ഈറോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രതി ലഹരി എത്തിച്ച് നൽകിയിരുന്നു. പ്രതിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. പാറശാല ഇൻസ്പെക്ടർ ജയശങ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്ഐ ദീപു എസ്, പോലീസുകാരായ വിമൽരാജ്, റോയ്, സാജൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത്.
