MDMA Seized: വയനാട്ടിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; എംഡിഎംഎ എത്തിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ

വയനാട്: സുൽത്താൻബത്തേരി മന്തണ്ടിക്കുന്നിലെ വീട്ടിൽനിന്നും എം.ഡി.എം.എയുമായി നാലുപേർ പിടിയിലായ സംഭവത്തിൽ എം.ഡി.എം.എ എത്തിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ. ബത്തേരി മുള്ളൻകുന്ന്, കണ്ടാക്കൂൽ വീട്ടിൽ കെ. അനസി (34)നെയാണ് പിടികൂടിയത്. കോഴിക്കോട് തിരുവള്ളൂരിൽ നിന്നുമാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.
ബത്തേരി പോലീസാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. 2024 നവംബർ 20-ാം തീയതിയാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്. അതിമാരക മയക്കുമരുന്നായ എം.ഡി.എം.എയുമായി ബത്തേരി കുപ്പാടി പുത്തൻപുരക്കൽ വീട്ടിൽ ബൈജു (23), ചെതലയം കയ്യാലക്കൽ വീട്ടിൽ കെ.എം ഹംസ ജലീൽ (28), മൂലങ്കാവ് കാടൻതൊടി വീട്ടിൽ കെ.ടി നിസാർ(34), കൈപ്പഞ്ചേരി പുന്നപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ പി.ആർ ബവനീഷ് (23) എന്നിവരെ ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും ബത്തേരി പോലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്.
മന്തേണ്ടിക്കുന്നിലെ ബൈജുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാത്രിയിലാണ് പ്രതികളെ മയക്കുമരുന്നുമായി പിടികൂടിയത്. ഇവരിൽ നിന്നും 21.48 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ബത്തേരി സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്എച്ച്ഒ ശ്രീകാന്ത് എസ് നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് മുഖ്യപ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
