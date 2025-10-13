Murder Case: കോഴിക്കോട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു; ഏഴ് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ബാലുശേരിയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു. എകരൂരിലാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന വാടക വീടിനുള്ളിൽ വച്ചാണ് ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ പരമേശ്വർ (25) മരിച്ചത്.
വാക്കുതർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. പരമേശ്വറിനൊപ്പം താമസിക്കുന്ന ഏഴ് പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്. നെഞ്ചിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റിരുന്നു.
ഇതാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ബാലുശേരി ഇൻസ്പെക്ടർ ടിപി ദിനേശിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
