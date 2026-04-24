Iudkki News: മദ്യലഹരിയിൽ വീട് മാറി കയറി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി; സംഭവം ഇടുക്കിയിൽ

ഇടുക്കി: മദ്യലഹരിയിൽ വീട് മാറി കയറി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി. കട്ടപ്പനയിൽ പട്ടാപ്പകലാണ് സംഭവം നടന്നത്.
തന്റെ വീടാണ് എന്ന് കരുതിയാണ് വീട്ടിനകത്ത് കയറിയത് എന്നാണ് തൊഴിലാളി നൽകിയ വിശദീകരണം. ഇയാൾ മദ്യ ലഹരിയിലായിരുന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. ഇയാൾ മുറിക്കുള്ളിൽ കയറിയതും അപ്രതീക്ഷിതമായി വാതിൽ ലോക്കായി. അപരിചിതനെ വീട്ടിൽ കണ്ട വീട്ടുകാർ പരിഭ്രാന്തരായി പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ തന്റെ വീട് ഇതിനടുത്താണെന്നും തന്റെ വീടാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് താൻ വീട്ടിനകത്തു കയറിയതെന്നും ഇയാൾ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. തന്റെ വീട് ഇയാൾ പൊലീസിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
12 വർഷമായി കേരളത്തിൽ താമസിച്ചുവരുന്ന ഇയാൾക്ക് മധ്യ ലഹരിയിൽ പറ്റിയ അബദ്ധമാണെന്ന് പോലീസും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇയാൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല എന്ന് വ്യക്തമായതോടെ പ്രാഥമിക നടപടികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം ഇയാളെ വിട്ടയക്കുകയിരുന്നു.
