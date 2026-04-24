  Iudkki News: മദ്യലഹരിയിൽ വീട് മാറി കയറി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി; സംഭവം ഇടുക്കിയിൽ

Iudkki News: മദ്യലഹരിയിൽ വീട് മാറി കയറി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി; സംഭവം ഇടുക്കിയിൽ

തന്റെ വീട് ഇതിനടുത്താണെന്നും തന്റെ വീടാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് താൻ വീട്ടിനകത്തു കയറിയതെന്നും മൊഴി നൽകി

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 24, 2026, 02:22 PM IST
ഇടുക്കി: മദ്യലഹരിയിൽ വീട് മാറി കയറി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി. കട്ടപ്പനയിൽ പട്ടാപ്പകലാണ് സംഭവം നടന്നത്.  

Alsoi Read: ശബരിമല സന്നിധാനത്തിന് മുകളിലൂടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ഹെലികോപ്ടര്‍ പറന്നു; അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം

തന്റെ വീടാണ് എന്ന് കരുതിയാണ് വീട്ടിനകത്ത് കയറിയത് എന്നാണ് തൊഴിലാളി നൽകിയ വിശദീകരണം. ഇയാൾ മദ്യ ലഹരിയിലായിരുന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. ഇയാൾ മുറിക്കുള്ളിൽ കയറിയതും അപ്രതീക്ഷിതമായി വാതിൽ ലോക്കായി. അപരിചിതനെ വീട്ടിൽ കണ്ട വീട്ടുകാർ പരിഭ്രാന്തരായി പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. 

സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ തന്റെ വീട് ഇതിനടുത്താണെന്നും തന്റെ വീടാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് താൻ വീട്ടിനകത്തു കയറിയതെന്നും ഇയാൾ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. തന്റെ വീട് ഇയാൾ പൊലീസിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 

Also Read: ബൈക്ക് വിറ്റ പണത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കുത്തേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു; രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

12 വർഷമായി കേരളത്തിൽ താമസിച്ചുവരുന്ന ഇയാൾക്ക് മധ്യ ലഹരിയിൽ പറ്റിയ അബദ്ധമാണെന്ന് പോലീസും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇയാൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല എന്ന് വ്യക്തമായതോടെ പ്രാഥമിക നടപടികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം ഇയാളെ വിട്ടയക്കുകയിരുന്നു. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

IdukkiMigrant workerPolice custodyIdukki PoliceKattappana

