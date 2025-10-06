Pocso Case: 14കാരിയെ സ്നേഹം നടിച്ച് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു; പെൺകുട്ടി ​ഗർഭിണി, ബസ് ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ

ആലപ്പുഴ: വിദ്യാർഥിനിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ. നൂറനാട് പാറ്റൂർ നിരഞ്ജനം വീട്ടിൽ രഞ്ജുമോൻ (35) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ആലപ്പുഴ ചാരുംമൂട് ആണ് സംഭവം. പടനിലം വഴിയുള്ള ബസിലെ ഡ്രൈവറാണ് പ്രതി.
ഇയാൾ വിദ്യാർഥിനിയെ സ്നേഹം നടിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പോയ കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പെൺകുട്ടി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയത്.
കുട്ടി ഗർഭിണിയാണെന്നും പ്രതി കുട്ടിയെ ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചതായും കണ്ടെത്തി. മാവേലിക്കര കോടതി പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. നൂറനാട് പോലീസ് ആണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് ശ്രീകുമാർ, എസ്ഐ മിഥുൻ, സീനിയർ സിപിഒമാരായ രജീഷ്, സിജു, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ മനുകുമാർ, വിമൽ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പോലീസ് സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
