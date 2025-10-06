English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pocso Case: 14കാരിയെ സ്നേഹം നടിച്ച് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു; പെൺകുട്ടി ​ഗർഭിണി, ബസ് ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ

Minor girl sexually assaulted: നൂറനാട് പാറ്റൂർ നിരഞ്ജനം വീട്ടിൽ രഞ്ജുമോൻ (35) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 6, 2025, 12:04 PM IST
  • കുട്ടി ​ഗർഭിണിയാണെന്നും പ്രതി കുട്ടിയെ ​ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചതായും കണ്ടെത്തി
  • മാവേലിക്കര കോടതി പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു

Read Also

  1. POCSO Case: പ്രതി ഇരയെ വിവാഹം ചെയ്താലും ക്രിമിനല്‍ കേസ് റദ്ദാവില്ല: ഹൈക്കോടതി

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിന് ഒരു ദിവസം ബ്രേക്ക്..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിന് ഒരു ദിവസം ബ്രേക്ക്..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് മുന്നേറി സ്വർണം! ഇന്നും വർധിച്ച് തന്നെ
7
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് മുന്നേറി സ്വർണം! ഇന്നും വർധിച്ച് തന്നെ
Indoor Plants: ഓക്സിജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 5 ഇൻഡോർ സസ്യങ്ങൾ
7
Highest Oxygen Producing
Indoor Plants: ഓക്സിജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 5 ഇൻഡോർ സസ്യങ്ങൾ
Kerala SM-23 Lottery Result: ഒരു കോടി ആര് നേടും? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SM-23 Lottery Result: ഒരു കോടി ആര് നേടും? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Pocso Case: 14കാരിയെ സ്നേഹം നടിച്ച് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു; പെൺകുട്ടി ​ഗർഭിണി, ബസ് ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ

ആലപ്പുഴ: വിദ്യാർഥിനിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച് ​ഗർഭിണിയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ. നൂറനാട് പാറ്റൂർ നിരഞ്ജനം വീട്ടിൽ രഞ്ജുമോൻ (35) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ആലപ്പുഴ ചാരുംമൂട് ആണ് സംഭവം. പടനിലം വഴിയുള്ള ബസിലെ ഡ്രൈവറാണ് പ്രതി.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇയാൾ വിദ്യാർഥിനിയെ സ്നേഹം നടിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പോയ കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പെൺകുട്ടി ലൈം​ഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയത്.

കുട്ടി ​ഗർഭിണിയാണെന്നും പ്രതി കുട്ടിയെ ​ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചതായും കണ്ടെത്തി. മാവേലിക്കര കോടതി പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. നൂറനാട് പോലീസ് ആണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് ശ്രീകുമാർ, എസ്ഐ മിഥുൻ, സീനിയർ സിപിഒമാരായ രജീഷ്, സിജു, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ മനുകുമാർ, വിമൽ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പോലീസ് സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

POCSO caseSexually assaultedപോക്സോ കേസ്ആലപ്പുഴ

Trending News