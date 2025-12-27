English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Idukki Crime: പണമിടപാട് തർക്കം കൊലപാതകത്തിൽ; പിതാവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു

Idukki Crime: പണമിടപാട് തർക്കം കൊലപാതകത്തിൽ; പിതാവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു

കൊലപാതകം നടത്തിയത് മുരുകേശൻ്റെ അനുജൻ അയ്യപ്പൻ്റെ മക്കളായ ഭുവനേശ്വറും വിഗ്നേശ്വരും ചേർന്നാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 27, 2025, 04:13 PM IST
  • നെടുങ്കണ്ടം ബോജൻ കമ്പനിയിൽ പണമിടപാടിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചു
  • പണമിടപാടിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിൽ പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു

Read Also

  1. Crime News: സിപിഎം എൽസി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ വധഭീഷണി; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ വർധനവ്; കൂടിയത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ വർധനവ്; കൂടിയത് ഇത്രയും...
Gold Rate Kerala Today: കേറി കേറി ഇതെങ്ങോട്ടാ..! സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കേറി കേറി ഇതെങ്ങോട്ടാ..! സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും
Horoscope 2026: നാല് യോഗങ്ങളുടെ മഹാസംയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ കുടിലിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലെത്തും..!
6
Horoscope 2026
Horoscope 2026: നാല് യോഗങ്ങളുടെ മഹാസംയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ കുടിലിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലെത്തും..!
Kerala SK-33 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-33 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Idukki Crime: പണമിടപാട് തർക്കം കൊലപാതകത്തിൽ; പിതാവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു

ഇടുക്കി: നെടുങ്കണ്ടം ബോജൻ കമ്പനിയിൽ പണമിടപാടിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചു. പണമിടപാടിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിൽ പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: 'ഫോൺ നൽകിയില്ല'; തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവാവിനെ ബന്ധു വെടിവെച്ചു

കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബോജൻ കമ്പനി മുരുകേശനാണ്. സംഭവത്തിന് ശേഷം സഹോദരങ്ങൾ ഒളിവിൽ പോയി.  ഇവർക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകം നടത്തിയത് മുരുകേശൻ്റെ അനുജൻ അയ്യപ്പൻ്റെ മക്കളായ ഭുവനേശ്വറും വിഗ്നേശ്വരും ചേർന്നാണ്. ഇവർ തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണ്.  വര്ഷങ്ങളായി ഇവർ നെടുങ്കണ്ടം ഭാഗത്ത് താമസിക്കുകയാണ്. 

Also Read: പുതുവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഈ 5 സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ... ലക്ഷ്മി കൃപയാൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ധനനേട്ടങ്ങൾ

നേരത്തെയും പണമിടപാട് സംബന്ധിച്ച് മുരുകേശനും സഹോദര പുത്രന്മാരും തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. കൊലപാതക ശേഷം പ്രതികൾ സ്ഥലത്തു നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവർക്കായി തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലുൾപ്പെടെ പോലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

MurderCrime newsCrime UpdatesIdukki NewsKerala Crime

Trending News