English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Money Fraud Case: ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പ് വഴി പരിചയപ്പെട്ടത് പെൺകുട്ടിയെ, കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ​ന​ഗ്നനാക്കി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി; നാല് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

Dating App Scam: യുവാവിനെ നേരിൽ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിളിച്ചുവരുത്തി കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 10, 2025, 04:08 PM IST
  • നാല് പേരാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്
  • മുഹമ്മദ് സൽമാൻ (19), സുധീർ (24), സജിത്ത് (18), ആഷിഖ് (19) എന്നിവരാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്

Read Also

  1. Dating App Scam: ദുബായിയിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ Dating App ലൂടെ വ്യാജ മസ്സാജ് ഓഫർ നൽകി ഇന്ത്യക്കാരനിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തത് 55 ലക്ഷം രൂപ

Trending Photos

Kerala Gold Rate Today 10 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: മാറ്റമില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വിപണിവില അറിയാം...
5
Gold price
Kerala Gold Rate Today 10 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: മാറ്റമില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വിപണിവില അറിയാം...
Kerala Gold Rate Today 9 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: തുടർച്ചയായ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും..!
6
Gold Price Decline
Kerala Gold Rate Today 9 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: തുടർച്ചയായ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും..!
Plants Tips: മണ്ണില്ലാതെയും വളരും; ഏതൊക്കെ ചെടികളെന്ന് നോക്കാം
5
Plants Tips
Plants Tips: മണ്ണില്ലാതെയും വളരും; ഏതൊക്കെ ചെടികളെന്ന് നോക്കാം
Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Astrology
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Money Fraud Case: ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പ് വഴി പരിചയപ്പെട്ടത് പെൺകുട്ടിയെ, കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ​ന​ഗ്നനാക്കി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി; നാല് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ഡേറ്റിങ് ആപ്പ് വഴി യുവാവിനെ പരിചയപ്പെട്ട് സ്വർണം കവർന്ന സംഭവത്തിൽ നാല് പേർ പിടിയിൽ. പെൺകുട്ടിയാണെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഡേറ്റിങ് ആപ്പിലൂടെ യുവാവിനെ പരിചയപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് കാറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. യുവാവിനെ നേരിൽ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിളിച്ചുവരുത്തി കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.

പിന്നീട് ന​ഗ്നനാക്കി ഫോട്ടോയെടുത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. രണ്ട് പവന്റെ മാലയും മോതിരവും ഊരി വാങ്ങിച്ചു. പിന്നീട് യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി പ്രതികൾ സുമതി വളവിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. നാല് പേരാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. മുഹമ്മദ് സൽമാൻ (19), സുധീർ (24), സജിത്ത് (18), ആഷിഖ് (19) എന്നിവരാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്.

ആഷിഖിനെ വെഞ്ഞാറമൂട് പോലീസ് കുളത്തൂപ്പുഴ ഭാ​ഗത്ത് നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. മറ്റ് പ്രതികളെ ആലപ്പുഴയിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴ പോലീസ് പിടികൂടി. ഏഴാം തിയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്കാണ് പ്രതികൾ യുവാവിനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത്.

ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ യുവാവ് വെഞ്ഞാറമൂട് സ്വദേശിയാണ്. യുവാവുമായി പരിചയം സ്ഥാപിച്ച അക്രമികൾ മുക്കുന്നൂർ ഭാ​ഗത്ത് എത്തി കാറിൽ യുവാവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വാഹനത്തിൽ വച്ച് യുവാവിനെ ന​ഗ്നനാക്കി ഫോട്ടോയെടുത്തശേഷം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മൂന്ന് പവനോളം വരുന്ന മാലയും മോതിരവും കൈക്കലാക്കി.

തുടർന്ന് യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി സുമതി വളവിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. പ്രതികൾ സമാനമായ രീതിയിൽ മുൻപും സ്വർണവും പണവും അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോ​ഗിച്ച കാറും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

money fraud caseDating App ScamArrestഡേറ്റിംഗ് ആപ്പ്തട്ടിപ്പ്

Trending News