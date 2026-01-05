Tamil Nadu Caste Killing: ജാതി മാറി വിവാഹം; മകന്റെ ഭാര്യയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന അമ്മ അറസ്റ്റിൽ

ചെന്നൈ: മകന്റെ ഭാര്യയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അമ്മായിയമ്മ അറസ്റ്റിൽ. സംഭവം നടന്നത് കള്ളക്കുറിച്ചിയിലാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടത് ശങ്കരാപുരം വിരിയൂർ ഗ്രാമത്തിലെ മരിയ റൊസാരിയോയുടെ ഭാര്യ നന്ദിനിയാണ്. സംഭവത്തിൽ മരിയ റൊസാരിയോയുടെ അമ്മയായ മേരി അറസ്റ്റിലായി. ഇവരെ സഹായിച്ച രണ്ട് ബന്ധുക്കളും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്.
മകൻ ഇതര ജാതിയിൽപ്പെട്ട നന്ദിനിയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിൽ മേരിക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എട്ടുവർഷം മുൻപ് ആദ്യ ഭർത്താവിന്റെ മരണ ശേഷമാണ് നന്ദിനി മരിയ റൊസാരിയോയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഇവർക്ക് അഞ്ചുവയസ്സുള്ള ഒരു മകനുമുണ്ട്.
മേരി ഇവരുടെ ദാമ്പത്യത്തിൽ നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങിനു പോകാനെന്ന വ്യാജേന മേരി നന്ദിനിയെ വീട്ടിൽ നിന്നും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ശേഷം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നന്ദിനി തിരിച്ചെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് ഭർത്താവ് മരിയ റൊസാരിയോ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.
മേരിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. നന്ദിനിയെ പുഴക്കരയിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അവിടെത്തന്നെ കുഴിച്ചിട്ടതായി മേരി മൊഴി നൽകി. അതിനെ തുടർന്ന് പോലീസും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കള്ളക്കുറിച്ചി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
