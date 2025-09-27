Kayamkulam Crime News: നിക്കറിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തി; കായംകുളത്ത് നാലര വയസുകാരനെ ചട്ടുകം കൊണ്ട് പൊള്ളിച്ചു, അമ്മ പിടിയിൽ

ആലപ്പുഴ: കായംകുളത്ത് നാലര വയസുകാരനെ ചട്ടുകം കൊണ്ട് പൊള്ളിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ അമ്മ അറസ്റ്റിൽ. കായംകുളം കണ്ടല്ലൂർ പുതിയവിള സ്വദേശിയായ നാലര വയസുകാരനെയാണ് അമ്മ ഉപദ്രവിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ പിൻഭാഗത്തും കാലിലുമാണ് പൊള്ളലേറ്റിരിക്കുന്നത്. നിക്കറിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയതിനാണ് കുട്ടിയെ അമ്മ ഉപദ്രവിച്ചതെന്ന് അമ്മുമ്മ മൊഴി നൽകിയത് പ്രകാരമാണ് അമ്മയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്.
അമ്മ തന്നെയാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ചപ്പാത്തി കല്ലിൽ ഇരുന്നാണ് കുട്ടിക്ക് പൊള്ളലേറ്റതെന്നായിരുന്നു ആശുപത്രി അധികൃതരോട് അമ്മ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അമ്മ ഉപദ്രവിച്ചുവെന്നാണ് കുട്ടിയും മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സൈന്യത്തിലാണ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛന് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.
ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയും സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. യുവതിയും അമ്മായിയമ്മയും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്ക് പൊള്ളലേറ്റതെന്നതിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
