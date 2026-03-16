Murder Case: 'ചായ നൽകിയില്ല'; മലപ്പുറത്ത് അമ്മായിയമ്മ മരുമകളെ വെട്ടിക്കൊന്നു

Murder Case: ഭർതൃമാതാവ് ശാന്തയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 16, 2026, 11:44 AM IST
  • നിലമ്പൂർ കരുളായിയിലാണ് സംഭവം.
  • പൂക്കോട്ടുംപാടം കൂറ്റംപാറ സ്വദേശിനി രജിത (30) യാണ് മരിച്ചത്.
  • ഇന്നു രാവിലെയാണു സംഭവം.

മലപ്പുറം: ചായ ചോദിച്ചിട്ട് നൽകാത്തതിന് അമ്മായിയമ്മ മരുമകളെ വെട്ടിക്കൊന്നു. നിലമ്പൂർ കരുളായിയിലാണ് സംഭവം. പൂക്കോട്ടുംപാടം കൂറ്റംപാറ സ്വദേശിനി രജിത (30) യാണ് മരിച്ചത്. ഭർതൃമാതാവ് ശാന്തയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇന്നു രാവിലെയാണു സംഭവം. രജിതയുടെ ഭർത്താവ് പുറത്ത് പോയിരുന്നു.

ഈ സമയത്താണ് അമ്മായിയമ്മ ഈ കൊടുംകുറ്റകൃത്യം ചെയ്തത്. രജിതയുടെ 2 മക്കൾ നോക്കിനിൽക്കെയാണ് കത്തികൊണ്ടു പലവട്ടം ശാന്ത വെട്ടിയത്. കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് എത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് രജിതയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. മൃതദേഹം നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ. പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടും ചായ തരാത്തതാണ് വെട്ടാൻ കാരണമെന്ന് പൊലീസ് പിടിയിലായ ശാന്ത പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

Murder CaseMalappuramMother in law arrested

