  • Mumbai Crime: മകന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭാര്യയെ ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊന്ന ഭർത്താവ് പിടിയിൽ

Mumbai Crime: മകന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭാര്യയെ ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊന്ന ഭർത്താവ് പിടിയിൽ

ദമ്പതികളുടെ 13 വയസ്സുള്ള മകൻ കൊലപാതകത്തിന് ദൃക്‌സാക്ഷിയാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 18, 2026, 02:25 PM IST
  • മകന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭാര്യയെ ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊന്ന കേസിൽ ഭർത്താവ് പിടിയിൽ
  • കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ പുഷ്പ ഗുപ്തയാണ്

Mumbai Crime: മകന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭാര്യയെ ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊന്ന ഭർത്താവ് പിടിയിൽ

മുംബൈ: മകന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭാര്യയെ ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊന്ന കേസിൽ ഭർത്താവ് പിടിയിൽ. കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ പുഷ്പ ഗുപ്തയാണ്.

ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ നിന്നാണ് റെയിൽവേ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.  സംഭവം  നടന്നത് മാർച്ച് 14 ന് രാവിലെ ,മുളുണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചായിരുന്നു സ്റ്റേഷനിലെ ഒന്നാം ബമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വച്ചായിരുന്നുപുഷ്പയെ ഭർത്താവ് കൊന്നത്.

കുടുംബവഴക്കാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  കുടുംബവഴക്കിൽ പ്രകോപിതനായ പ്രതി രാജ്‌കുമാർ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഭാര്യയെ ട്രാക്കിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു. ഇവർക്കിടയിൽ നിരന്തരം പ്രശ്നമുണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

മാത്രമല്ല വഴക്കിനെത്തുടർന്ന് സംഭവ ദിവസം പുഷ്പ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതാണ് പ്രതിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. പുഷ്പയെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സ്വന്തം സഹോദരൻ എത്തിയിരുന്നു.  അയാളെ മുറിൽ പൂട്ടിയിട്ടിട്ടായിരുന്നു പ്രതി കൃത്യം നടത്തിയത്. ഒടുവിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. 

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

