Murder Attempt: പതിനെട്ടുകാരിയെ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം; അയൽവാസി പിടിയിൽ

ആലപ്പുഴ: പതിനെട്ടുകാരിയെ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമം. ആലപ്പുഴയിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ അയൽവാസിയെ പോലീസ് പിടികൂടി. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ശരീരത്തിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചതോടെ യുവതി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
അയൽവാസിയായ ജോസ് എന്നയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായി. ഇതിനിടെ ജോസ് എന്ന അമ്പത്തെട്ടുകാരൻ യുവതിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു.
തീ കൊളുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെ ഇയാളെ തള്ളിമാറ്റി പെൺകുട്ടി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. ആലപ്പുഴ സൌത്ത് പോലീസാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.