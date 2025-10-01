English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Murder Attempt: പതിനെട്ടുകാരിയെ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം; അയൽവാസി പിടിയിൽ

Attempt To Kill 18 Year Old Girl: അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് പെൺകുട്ടിയെ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 1, 2025, 12:38 PM IST
  • പോലീസ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു
  • ആലപ്പുഴയിലാണ് സംഭവം

Murder Attempt: പതിനെട്ടുകാരിയെ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം; അയൽവാസി പിടിയിൽ

ആലപ്പുഴ: പതിനെട്ടുകാരിയെ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമം. ആലപ്പുഴയിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ അയൽവാസിയെ പോലീസ് പിടികൂടി. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ശരീരത്തിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചതോടെ യുവതി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

അയൽവാസിയായ ജോസ് എന്നയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായി. ഇതിനിടെ ജോസ് എന്ന അമ്പത്തെട്ടുകാരൻ യുവതിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു.

തീ കൊളുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെ ഇയാളെ തള്ളിമാറ്റി പെൺകുട്ടി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. ആലപ്പുഴ സൌത്ത് പോലീസാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

