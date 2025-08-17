മലപ്പുറം: മുൻവൈരാഗ്യത്തെ തുടർന്ന് മലപ്പുറത്ത് ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിയെ കട്ടൻചായയിൽ വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. കളപ്പാട്ടുകുന്ന് തോങ്ങോട് വീട്ടിൽ അജയ് (24) ആണ് കാരാട് വടക്കുംപാടം ചെണ്ണയിൽ വീട്ടിൽ സുന്ദരനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത്.
ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിയായ സുന്ദരൻ പുലർച്ചെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ ഫ്ലാക്സിൽ കട്ടൻ ചായ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പതിവാണ്. ബൈക്കിലാണ് ഫ്ലാക്സ് വച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പത്താം തിയതി ചായ കുടിച്ചപ്പോൾ രുചിവ്യത്യാസം തോന്നി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചായയുടെ നിറത്തിലും വ്യത്യാസം തോന്നി.
പിന്നീട് സുതാര്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ ആണ് ചായ കൊണ്ടുപോയത്. പതിനാലാം തിയതി ചായ കുടിച്ചപ്പോഴും രുചിവ്യത്യാസം തോന്നി പരിശോധിച്ചു. അന്നേരവും ചായയുടെ നിറത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളതായി തോന്നി. തുടർന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മുൻപ് അജയും സുന്ദരനും തമ്മിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തി.
തുടർന്ന് അജയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. തുടർന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. സിഐ എൻ ദീപകുമാർ, എസ്ഐ എംആർ സജി, സിപിഒ ബൈജു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.
