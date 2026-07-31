/മുത്തങ്ങ ഭൂസമരക്കേസ്‌; പോലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ വിധി ഇന്ന്

കൽപറ്റ: മുത്തങ്ങ ഭൂസമരത്തിനിടെ പോലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ ഇന്ന് വിധി പ്രസ്താവിക്കും. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് സിബിഐ ആണ്. ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ഇ അയൂബ്ഖാനാണ് കേസിൽ വിധി പറയുക.
സംഭവം നടന്ന് 23 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കേസിൽ വിധി വരുന്നത്. കണ്ണൂർ കെഎപി നാലാം ബറ്റാലിയനിൽ കോൺസ്റ്റബിളായിരുന്ന വിനോദ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആദിവാസി ഗോത്രമഹാസഭയുടെ നേതൃത്വത്തില് മുത്തങ്ങയില് ഭൂസമരം നടത്തിയവര്ക്കുനേരെ പോലീസ് വെടിയുതിര്ത്തതിനെ തുടര്ന്നുള്ള സംഘര്ഷത്തിലാണ്. 2002 ഫെബ്രുവരി 19 നായിരുന്നു സംഭവം. വെടിവയ്പ്പിൽ ആദിവാസി ജോഗിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല നൂറുകളാണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
കുടിലുകൾ പോലീസ് തീയിട്ടു തുടർന്ന് സമരക്കാർ അമ്പും വില്ലും വടികളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധിച്ചു ഇതിനിടെയായിരുന്നു വിനോദ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കേസിൽ 53 ആദിവാസികളെ പ്രതിചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാം പ്രതി ആദിവാസി ഗോത്ര മഹാസഭ നേതാവ് ഗീതാനന്ദനാണ്. പ്രതികളായിരുന്ന 15 ഓളം പേർ ഇതിനിടയിൽ മരണമടഞ്ഞു. ഓറൽ കിടപ്പിലും ബാക്കിയുള്ളവർ വർധക്യത്തിലെത്തിയവരാണ്.
സിബിഐ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രതികൾ ഷെഡ്ഡുകൾ നിർമിച്ചു ആയുധങ്ങളുമായി അനധികൃതമായി സമാകാം ചേർന്നെന്നും കൊല്ലപ്പെട്ട ജോജി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നേതൃത്തത്തിൽ പോലീസ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളയടിച്ചുവെന്നും വിനോദിനെ വെട്ടിക്കൊന്നുവെന്നുമാണ്. ഈ കേസ് ആദ്യം പോലീസും പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശേഷം സിബിഐ ചെന്നൈ യൂണിറ്റുമാണ് അന്വേഷിച്ചത്.
പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദമനുസരിച്ച് ഗൗണ്ടന്വയലിലെ തകരപ്പാടിയില് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ കോണ്സ്റ്റബിള് വിനോദിനെയും മറ്റൊരു പോലീസുകാരനെയും സമരക്കാര് തടവിലാക്കിയിരുന്നുവെന്നാണ്. സംഭവം നടന്നത് സികെ ജാനുവിന്റെയും ഗീതാനന്ദന്റെയും നേതൃത്വത്തില് 47 ദിവസമായി തുടരുകയായിരുന്ന സമരത്തിനിടെയായിരുന്നു. തടവിലാക്കപ്പെട്ട വിനോദിനെ പിന്നീട് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നതാണ് കേസ്. സംഭവത്തിന്റെ നിര്ണായക ഭാഗം നടന്ന കുടിലിനുള്ളില് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട സാക്ഷികളില്ലെന്ന് വാദിച്ച പ്രതിഭാഗം സംഭവം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സാക്ഷികള് കുടിലില് നിന്ന് അമ്പത് മീറ്ററിലധികം അകലെയായിരുന്നുവെന്നും തുടര്ച്ചയായ വെടിവയ്പ്പും ഗ്രനേഡ് സ്ഫോടനങ്ങളും മൂലമുണ്ടായ പുക കാരണം അകത്ത് നടന്നത് ആര്ക്കും കാണാനായില്ലെന്നും വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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