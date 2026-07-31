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മുത്തങ്ങ ഭൂസമരക്കേസ്‌; പോലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ വിധി ഇന്ന്

വിനോദിന്റെ കുടുംബം നീതിക്കായി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 31, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:14 AM IST
മുത്തങ്ങ ഭൂസമരക്കേസ്‌; പോലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ വിധി ഇന്ന്

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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മുത്തങ്ങ ഭൂസമരക്കേസ്‌; പോലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ വിധി ഇന്ന്
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