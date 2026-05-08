Nashik TCS Sexual Harassment Case: ഒളിവിലായിരുന്നു നിദ ഖാൻ പിടിയിൽ

മുംബൈ: നാസിക് ടിസിഎസിലെ ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി എച്ച്ആർ മാനേജർ നിദ ഖാൻ അറസ്റ്റിൽ. ഒളിവിലായിരുന്ന നിദയെ ഛത്രപതി സാംബാജി നഗറിൽ നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ലൈംഗിക പീഡനം, നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം എന്നീ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിദ ഖാന്റെ അറസ്റ്റ്.
ഇവർ 25 ദിവസമായി ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. താൻ ഗർഭിണിയാണെന്നും തനിക്കും കുഞ്ഞിനും സംരക്ഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നിദ നാസിക് കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യഅപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസമായി ഇവർ മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരനുമൊത്ത് താമസിക്കുകയായിരുന്നു, വിവരമറിഞ്ഞ പോലീസ് ഫ്ലാറ്റിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുകയും തുടർന്ന് നാസിക് എസ്ഐടി, ഛത്രപതി സംഭജിനഗർ പോലീസ് കമ്മീഷണറേറ്റ്, ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് നിദ ഖാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റു ചെയ്ത പ്രതിയെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഇവരെ എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
2021 ൽ നിദ ഖാനെ ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ മാസം ടിസിഎസിലെ ബിപിഒ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ ചില ജീവനക്കാർ ലൈംഗിക പീഡനം, മാനസിക പീഡനം, മതപരിവർത്തന ശ്രമങ്ങൾ എന്നിവ നേരിട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ 7 പുരുഷന്മാരും ഒരു സ്ത്രീയുമടക്കം 8 പ്രതികളാണ് ഉള്ളത്.
