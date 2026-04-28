Nedumkandam Double Murder Case: നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്; സജി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ, വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പിടികൂടി

Murder Case Accused: ഒളിവിൽ പോകാൻ ശ്രമിച്ച സജിയെ വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Apr 28, 2026, 01:55 PM IST
ഇടുക്കി: നെടുങ്കണ്ടത്തെ നടുക്കിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സജി (43) പോലീസ് പിടിയിലായി. ഒളിവിൽ പോകാൻ ശ്രമിച്ച ഇയാളെ വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. സജിയുടെ മാതാവ് മേരിക്കുട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രണ്ട് മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് കൊലപാതക വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്.

കൊല്ലപ്പെട്ടത് മേരിക്കുട്ടിയും (70) മകൻ റെജിയും (54) ആണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇന്നലെ പരിശോധനക്കെത്തിയ പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് ഓടിപ്പോയ സജിക്കായി ഡ്രോണും പോലീസ് നായയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സന്നാഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഊർജിതമായ തിരച്ചിൽ നടത്തിവരികയായിരുന്നു.

സമീപത്തെ ഏലത്തോട്ടത്തിൽ ഇയാൾ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ. തിരച്ചിലിനിടെ ഇയാളുടെ ബാഗ് പറമ്പിൽ നിന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി സംസാരിച്ചുനിൽക്കുന്നതിനിടെ അന്വേഷണ സംഘത്തെ കണ്ട് സജി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പറമ്പിൽ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് ഒരു കാലിന്റെ ഭാഗം പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതാണ് കേസിൽ നിർണായകമായത്. തുടർന്ന് ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ മണ്ണ് മാറ്റിയപ്പോൾ ഒരു പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ ഒരേ കുഴിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

മൃതദേഹങ്ങൾ വേഗത്തിൽ അഴുകുന്നതിനും ദുർഗന്ധം വരാതിരിക്കുന്നതിനുമായി കുഴിയിൽ കുമ്മായം വിതറിയിരുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ജീർണ്ണിച്ച നിലയിലായതിനാൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾക്കും പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനും ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഇടുക്കി എസ്.പി സാബുമാത്യു അറിയിച്ചു.

വീട്ടുകാരെ കാണാനില്ലെന്ന് കാട്ടി മേരിക്കുട്ടിയുടെ മകൾ സിനി കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച കൊലപാതക വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്. നാട്ടുകാരോട് പരസ്പരവിരുദ്ധമായ കാരണങ്ങളാണ് തിരോധാനത്തിന് പിന്നാലെ സജി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതും സംശയത്തിനിടയാക്കി.

