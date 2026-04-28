  Nedumkandam Double Murder Case: "അമ്മയെയും സഹോദരനെയും കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടി"; നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ച് പ്രതി സജി

Nedumkandam Double Murder Case: "അമ്മയെയും സഹോദരനെയും കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടി"; നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ച് പ്രതി സജി

Nedumkandam Murder Case Accused Confessed: തന്റെ മാതാവ് മേരിക്കുട്ടിയെയും സഹോദരൻ റെജിയെയും കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹങ്ങൾ കുഴിച്ചുമൂടിയത് താൻ തന്നെയാണെന്ന് സജി ചോദ്യംചെയ്യലിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 28, 2026, 06:24 PM IST
  • മൃതദേഹങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നശിക്കുന്നതിനും ദുർഗന്ധം പുറത്തുവരാതിരിക്കുന്നതിനുമായി കുഴിയിൽ കുമ്മായം വിതറിയിരുന്നു
  • സംഭവത്തിൽ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

  1. Nedumkandam Double Murder Case: നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്; സജി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ, വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പിടികൂടി

ഇടുക്കി: നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതിയായ സജി (43) പോലീസിനോട് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. തന്റെ മാതാവ് മേരിക്കുട്ടിയെയും സഹോദരൻ റെജിയെയും കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹങ്ങൾ കുഴിച്ചുമൂടിയത് താൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇയാൾ ചോദ്യംചെയ്യലിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. കൊലപാതകത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണവും സമയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുമായി പോലീസ് വിശദമായ ചോദ്യംചെയ്യൽ തുടരുകയാണ്.

മേരിക്കുട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പുരയിടത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് രണ്ട് മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരെ കുറച്ചുനാളുകളായി കാണാനില്ലെന്ന പരാതി നിലനിൽക്കെയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സജിയെ സംശയിച്ചിരുന്ന പോലീസ് പരിശോധനയ്ക്കായി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഇയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

തുടർന്ന് പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഊർജിതമായ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഇയാളെ വീടിന് സമീപത്തുനിന്ന് തന്നെ പിടികൂടി. വീടിന് പിന്നിലെ മലയിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സജി, നാട്ടുകാർ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് കണ്ട് അടുത്തുള്ള കടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരികയായിരുന്നു.

തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്നും കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്നും നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞ ഇയാളെ ഉടൻ തന്നെ പോലീസിനെ അറിയിച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പിൽ മൃതദേഹത്തിന്റെ കാൽ ഭാഗം പുറത്തേക്ക് തള്ളിയ നിലയിൽ കണ്ട നാട്ടുകാരാണ് വിവരം ആദ്യം അധികൃതരെ അറിയിച്ചത്.

തുടർന്ന് ഫൊറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഒരേ കുഴിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളും കണ്ടെടുത്തത്. മൃതദേഹങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നശിക്കുന്നതിനും ദുർഗന്ധം പുറത്തുവരാതിരിക്കുന്നതിനുമായി കുഴിയിൽ കുമ്മായം വിതറിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Nedumkandam Double Murder CaseNedumkandam Murder Case

