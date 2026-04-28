Nedumkandam Double Murder Case: നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: മാത്യൂവിന് എന്തുസംഭവിച്ചു? തിരോധാനത്തിൽ ദുരൂഹത

ഇടുക്കി: നെടുങ്കണ്ടം പച്ചടി തൊട്ടിവാക്കടയിൽ വീട്ടുപറമ്പിൽ നിന്നും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ഏറുന്നു. കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹങ്ങൾ കാണാതായ മേരിക്കുട്ടിയുടെയും മകൻ റെജിയുടെയും ആണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
Also Read: നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: മൃതദേഹങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും
ഇതിനിടയിൽ മേരിക്കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് മാത്യുവിനെ 2018 ൽ കാണാതായതിൽ പുനരന്വേഷണം നടത്താനാണ് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മാത്യവിനെ 2018 മെയ് 5 മുതൽ കാണാതായത്. സുവിശേഷകനായിരുന്ന മാത്യവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് റെജി നൽകിയെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത്താനായില്ല.
മാത്യു പൊതുവെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി മാറി നില്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദിവസങ്ങളോളം കാണാതിരുന്നപ്പോഴും അസ്വാഭാവികതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം നടന്ന സാഹചര്യത്തില് മാത്യുവിന്റെ തിരോധാനത്തിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനരന്വേഷണം ഊര്ജ്ജിതമാക്കാന് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചു. ഇവര്ക്കൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന മേരിക്കുട്ടിയുടെ ഇളയമകന് സജി ആയിരിക്കാം കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന സംശയത്തിൽ ഇയാളെ പോലീസ് തിരയുകയാണ്. മേരിക്കുട്ടിയെയും റെജിയെയും കാണാനില്ലെന്ന് മേരിക്കുട്ടിയുടെ മകള് സിനിയാണ് ഞായറാഴ്ച പോലീസില് പരാതി നല്കിയത്.
Also Read: സന്തോഷം അതല്ലേ എല്ലാം.... സ്വയം നിർമ്മിച്ച ഷവറിൽ കുളിച്ച് കുട്ടി, വീഡിയോ വൈറൽ
ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്നലെ രാവിലെയോടെ ഇവരുടെ പറമ്പിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു പുരുഷന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗം മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട നാട്ടുകാരാണ് പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. തുടർന്നെത്തിയ പോലീസ് ഫോറൻസിക് സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ണുമാറ്റി പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഒരേ കുഴിയിൽ രണ്ടു മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.
