English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Nedumkandam Double Murder Case: നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: മാത്യൂവിന് എന്തുസംഭവിച്ചു? തിരോധാനത്തിൽ ദുരൂഹത

Nedumkandam Murder Case: സുവിശേഷകനായിരുന്ന മാത്യൂ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മാറി നിൽക്കാറുള്ളത് കൊണ്ട് കാണാതായതിൽ കൂടുതൽ സംശയമൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 28, 2026, 10:27 AM IST
  • നെടുങ്കണ്ടം പച്ചടി തൊട്ടിവാക്കടയിൽ വീട്ടുപറമ്പിൽ നിന്നും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത
  • കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹങ്ങൾ കാണാതായ മേരിക്കുട്ടിയുടെയും മകൻ റെജിയുടെയും ആണെന്നാണ് നിഗമനം
  • മേരിക്കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് മാത്യുവിനെ 2018 ൽ കാണാതായതിൽ പുനരന്വേഷണം നടത്താനാണ് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്

Read Also

  1. Nedumkandam Double Murder Case: നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: മൃതദേഹങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും

Trending Photos

Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും!
6
Gold price
Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും!
Kerala BT-52 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടി നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-52 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടി നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate 27 April 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് 280 രൂപ
11
Gold price today
Kerala Gold Rate 27 April 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് 280 രൂപ
Lakshmi Narayan Rajyog 2026: ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല കാലം; കരിയറിൽ പുരോ​ഗതി, നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ
5
Lakshmi Narayan Rajyog
Lakshmi Narayan Rajyog 2026: ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല കാലം; കരിയറിൽ പുരോ​ഗതി, നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ
ഇടുക്കി: നെടുങ്കണ്ടം പച്ചടി തൊട്ടിവാക്കടയിൽ വീട്ടുപറമ്പിൽ നിന്നും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ഏറുന്നു. കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹങ്ങൾ കാണാതായ മേരിക്കുട്ടിയുടെയും മകൻ റെജിയുടെയും ആണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: മൃതദേഹങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും

ഇതിനിടയിൽ മേരിക്കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് മാത്യുവിനെ 2018 ൽ കാണാതായതിൽ പുനരന്വേഷണം നടത്താനാണ് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.  കാരണം സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മാത്യവിനെ 2018 മെയ് 5 മുതൽ കാണാതായത്. സുവിശേഷകനായിരുന്ന മാത്യവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് റെജി  നൽകിയെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ  കണ്ടത്താനായില്ല. 

മാത്യു പൊതുവെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി മാറി നില്‍ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദിവസങ്ങളോളം കാണാതിരുന്നപ്പോഴും അസ്വാഭാവികതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം നടന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മാത്യുവിന്റെ തിരോധാനത്തിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനരന്വേഷണം ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കാന്‍ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചു. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന മേരിക്കുട്ടിയുടെ ഇളയമകന്‍ സജി ആയിരിക്കാം കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന സംശയത്തിൽ ഇയാളെ പോലീസ് തിരയുകയാണ്. മേരിക്കുട്ടിയെയും റെജിയെയും കാണാനില്ലെന്ന് മേരിക്കുട്ടിയുടെ മകള്‍ സിനിയാണ് ഞായറാഴ്ച പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.  

Also Read: സന്തോഷം അതല്ലേ എല്ലാം.... സ്വയം നിർമ്മിച്ച ഷവറിൽ കുളിച്ച് കുട്ടി, വീഡിയോ വൈറൽ

ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്നലെ രാവിലെയോടെ ഇവരുടെ പറമ്പിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.  ഒരു പുരുഷന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗം മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട നാട്ടുകാരാണ് പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്.  തുടർന്നെത്തിയ പോലീസ് ഫോറൻസിക് സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ണുമാറ്റി പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഒരേ കുഴിയിൽ രണ്ടു മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

NedumkandamIdukkiNedumkandam Murder CaseMathewIdukki murder case

Trending News