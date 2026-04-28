Nedumkandam Double Murder Case: നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: മൃതദേഹങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും

ഇടുക്കി: നെടുങ്കണ്ടം പച്ചടി തൊട്ടിവാക്കടയിൽ വീട്ടുപറമ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും. കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം മേരിക്കുട്ടിയുടെയും മകൻ റെജിയുടെയുമാണ് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
മേരിക്കുട്ടിയുടെ ഇളയമകൻ സജിയെ പോലീസ് തിരയുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ മേരിക്കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ തിരോധാനവും പോലീസ് അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് 2018 ൽ മാത്യുവിനേയും കാണാതായത്. പ്രതി എന്ന പോലീസ് സംശയിക്കുന്ന സജിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരച്ചിൽ പോലീസ് ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാലു സംഘങ്ങളായി പിരിഞ്ഞാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്.
ഇന്നലെ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തിയ ശേഷം ഡിഎൻഎ പരിശോധനയും നടക്കും. ഇന്നലെ രാവിലെയോടെയാണ് പറമ്പിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു പുരുഷന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗം മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട നാട്ടുകാരാണ് പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. തുടർന്നെത്തിയ പോലീസ് ഫോറൻസിക് സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ണുമാറ്റി പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഒരേ കുഴിയിൽ രണ്ടു മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.
