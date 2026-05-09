Nedumkandam Double Murder: നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ട കൊലപാതകം: വീട്ടുപരിസരത്തു നിന്നും തലയോട്ടി! മാത്യുവും കൊല്ലപ്പെട്ടോ?

Nedumkandam Double Murder Case: 8 വർഷം മുൻപു കാണാതായ പിതാവ് മാത്യുവിനെ സജി കൊന്നതാണോ?

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : May 9, 2026, 10:52 AM IST
  • നെടുങ്കണ്ടത് അമ്മയേയും സഹോദരനെയും കൊന്നു കുഴിച്ചിട്ട കേസിൽ വീണ്ടും ദുരൂഹത
  • സജിയുടെ വീട്ടിൽ മണ്ണുമാറ്റി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തലയോട്ടിയും അസ്ഥിയും ജീർണിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും കണ്ടെത്തി

ഇടുക്കി:  നെടുങ്കണ്ടത് അമ്മയേയും സഹോദരനെയും കൊന്നു കുഴിച്ചിട്ട കേസിൽ വീണ്ടും ദുരൂഹത. സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ സജിയുടെ വീട്ടിൽ മണ്ണുമാറ്റി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തലയോട്ടിയും അസ്ഥിയും ജീർണിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്.

ഇതിനെ തുടർന്ന് എട്ടു വർഷം മുൻപ് കാണാതായ മാത്യുവിനേയും കൊന്നതാണോ എന്ന സംശയം ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മാത്യവിനെയും സജി കൊലപ്പെടുത്തിയതാകാം എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ്. എന്നാൽ ഈ അസ്ഥി കണ്ടിടത്ത് നേരത്തെ തൊഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് പശുവിന്റേത് ആണോ എന്ന സംശയവുമുണ്ട്. 

അമ്മയേയും സഹോദരനെയും കൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ട കേസിൽ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് സജി അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. തുടർന്ന് സജിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നലെ പരിശോധന നടത്തിയത്. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു 5 അടിയോളം കുഴിച്ചപ്പോഴാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അസ്ഥി കഷ്ണവും വസ്ത്രാവശിഷ്ടങ്ങളും ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സമീപത്തു നിന്നും അസ്ഥി കഷ്ണം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. 

പാസ്റ്ററായിരുന്ന മാത്യുവിനെ 2018 മെയ് മുതലാണ് കാണാതാകുന്നത്.  പലപ്പോഴും സുവിശേഷ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി മാത്യു മാറി നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ അങ്ങനെയാകാം എന്നാണ് വീട്ടുകാർ ആദ്യം വിചാരിച്ചത്.  മകളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാമെന്നും വീട്ടുകാർക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു.  എന്നാൽ അവിടെയും ഇല്ലെന്നറിഞ്ഞതോടെ വീട്ടുകാർ പോലീസിൽ പരാതി നല്കുകയിരുന്നു. അന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മാത്യുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ ലഭിച്ച തലയോട്ടി കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.  

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Nedumkandam MurderNedumkandam Double Murder CaseIdukki Double Murder CaseSajiWhere Is Mathew

