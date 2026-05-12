/NEET Exam Scandal: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ മുഖ്യസൂത്രധാരന്മാർ പിടിയിൽ!

രാജസ്ഥാൻ പോലീസ് ആണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. മെയ് 3ന് നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം.
നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യ പ്രതികൾ പിടിയിൽ. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുടെ മുഖ്യസൂത്രധാരന്മാരായ മനീഷ് യാദവ്, രാകേഷ് മാണ്ഡവരിയ എന്നിവരെയാണ് രാജസ്ഥാൻ എസ്.ഒ.ജി (SOG) അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
വ്യാപകമായ ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ നീറ്റ് യുജി 2026 പരീക്ഷ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മെയ് 3ന് നടന്ന പരീക്ഷ എഴുതിയത്. രാജ്യത്താകമാനം 22 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നും ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പങ്കുള്ളതെന്നും കണ്ടെത്താനാണ് നീക്കം.
നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയുടെ തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് എൻടിഎ അറിയിച്ചു. പുതിയ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ലഭ്യമാക്കും. പരീക്ഷയുടെ തീയതിയും അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും വെവ്വേറെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.