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Nenmara double murder case: കോടിതിയിലും വെല്ലുവിളി, വേണ്ടി വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൊല്ലും; ചെന്താമര കുറ്റക്കാരൻ, ശിക്ഷാവിധി ബുധനാഴ്ച

Nenmara double murder case verdict: നെന്മാറ പോത്തുണ്ടി തിരുത്തംപാടം ബോയൻകോളനിയിൽ ലക്ഷ്മി (75) ഇവരുടെ മകൻ സുധാകരൻ (55) എന്നിവരെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 13, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:53 AM IST
Nenmara double murder case: കോടിതിയിലും വെല്ലുവിളി, വേണ്ടി വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൊല്ലും; ചെന്താമര കുറ്റക്കാരൻ, ശിക്ഷാവിധി ബുധനാഴ്ച
Image Credit: Chenthamara | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Nenmara double murder case: കോടിതിയിലും വെല്ലുവിളി, വേണ്ടി വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൊല്ലും; ചെന്താമര കുറ്റക്കാരൻ, ശിക്ഷാവിധി ബുധനാഴ്ച
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