/Nenmara double murder case: കോടിതിയിലും വെല്ലുവിളി, വേണ്ടി വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൊല്ലും; ചെന്താമര കുറ്റക്കാരൻ, ശിക്ഷാവിധി ബുധനാഴ്ച

പാലക്കാട്: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ പ്രതി ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി. ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി വ്യാഴാഴ്ച. കുറ്റം ചെയ്തല്ലോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് താൻ ഗാന്ധിജിയല്ലെന്നായിരുന്നു ചെന്താമരയുടെ മറുപടി. ഒരു ചെകിട്ടത്ത് അടിച്ചാൽ മറു ചെകിടും കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ താൻ ഗാന്ധിജിയല്ല.
തന്നെ തൂക്കി കൊല്ലാൻ വിധിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എഴുതിക്കോയെന്ന് ജഡ്ജിയോട് ചെന്താമര. വേണ്ടി വന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെയും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണി. തടസം നിന്നാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പെരുമാറ്റമെന്നും ചെന്താമര. പാലക്കാട് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് വിധി പറഞ്ഞത്.
2025 ജനുവരി 27ന് ആയിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം നടന്നത്. അയൽവാസിയായ സജിതയെ 2019ൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ജയിലിലായിരുന്ന ചെന്താമര പരോളിൽ ഇറങ്ങിയാണ് സജിതയുടെ ഭർത്താവ് സുധാകരനെയും അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ചെന്താമരയുടെ ഭാര്യ പിരിഞ്ഞു പോയതിന് കാരണം സജിതയും കുടുംബവുമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കൊല നടത്തിയത്.
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