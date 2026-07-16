/Nenmara Twin Murder Case: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്; പ്രതി ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി തിങ്കളാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് നെന്മാറയിൽ അമ്മയെയും മകനെയും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി പറയുന്നത് കോടതി ഈ മാസം 20-ലേക്ക് മാറ്റി. പാലക്കാട് നാലാം അഡിഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി കെന്നത്ത് ജോർജാണ് കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിക്കുക. കേസിൽ വിധി പറയുന്നത് ഇന്നത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം, കേസിൽ പ്രതിഭാഗവും പ്രൊസിക്യൂഷനും തമ്മിൽ ഇന്നലെ കോടതിയിൽ അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നു. സംഭവത്തിൽ ദൃക്സാക്ഷികൾ ഇല്ലെന്നതും പ്രതിക്ക് മാനസാന്തരമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിഭാഗം വധശിക്ഷയെ എതിർത്തു.
2025 ജനുവരി 27-നാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം നടന്നത്. പോത്തുണ്ടി ബോയൻ കോളനിയിലെ തിരുത്തൻപാടം സുധാകരൻ (50), അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മി (75) എന്നിവരാണ് അന്ന് ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതിയായ ചെന്താമരയുടെ ഭാര്യയും മകളും പിണങ്ങിപ്പോയതിന് കാരണം അയൽവാസിയായ സുധാകരന്റെ കുടുംബമാണെന്നും അവർ തനിക്കെതിരെ ദുർമന്ത്രവാദം നടത്തിയെന്നുമുള്ള സംശയമാണ് ഈ ക്രൂരതയ്ക്ക് വഴിതെളിച്ചത്. കേസിൽ പ്രതിക്കെതിരെ ശക്തമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളാണ് അന്വേഷണസംഘം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്.
മുമ്പും ഇതേ കുടുംബത്തിലെ മറ്റൊരാളെ ചെന്താമര കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സുധാകരന്റെ ഭാര്യ സജിതയെ 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്ത നേരം നോക്കി ഇയാൾ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു. ഈ കേസിൽ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് അറസ്റ്റിലായ ചെന്താമരയ്ക്ക് കോടതി ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവും മൂന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ കേസിൽ ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു വരുന്നതിനിടെ 2022-ൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതി, വീണ്ടും പക വീട്ടാനായി സുധാകരനെയും ലക്ഷ്മിയെയും വധിക്കുകയായിരുന്നു.
നെന്മാറ കേസിലെ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ജൂലൈ 14-ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ബിഎൻഎസ് 103(1) പ്രകാരമുള്ള കൊലപാതകക്കുറ്റവും, 126(2) പ്രകാരമുള്ള അന്യായമായി തടഞ്ഞുവെക്കലുമാണ് പ്രതിക്കെതിരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തം തടവോ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണിത്. കൊല്ലപ്പെട്ട സുധാകരനും ലക്ഷ്മിക്കും പുറമെ സ്വന്തം ഭാര്യ, മകൾ, മരുമകൻ, ഭാര്യാസഹോദരൻ, അയൽവാസിയായ പുഷ്പ എന്നിവരെയും വധിക്കാൻ ചെന്താമര പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി വിവരമുണ്ട്.
പ്രതിക്ക് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷയായ വധശിക്ഷ തന്നെ നൽകണമെന്നാണ് സുധാകരന്റെ മക്കളും ബന്ധുക്കളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളായ സുധാകരന്റെ മക്കൾക്ക് മുന്നിൽ ഇനി ജീവിക്കാൻ മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. വിചാരണയ്ക്കായി കോടതിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ പോലും പ്രതി തങ്ങൾക്കെതിരെ കൊലവിളി നടത്താറുണ്ടെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.
പ്രതിയെ കോടതിയിൽ നിന്നും മാറ്റിയ ശേഷമാണ് സജിതയുടെ മക്കളും സഹോദരിയും അടക്കമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയത്. ഇയാൾ വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തങ്ങളുടെ ജീവന് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കുടുംബം കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. പ്രതി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പ്രദേശമാകെ ഭീതിയിലാകുമെന്ന ഭയത്താൽ പല അയൽവാസികളും ഇതിനോടകം വീടുപേക്ഷിച്ച് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറിത്താമസിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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