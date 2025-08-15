English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Newborn Found Dead: നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം ട്രെയിനിലെ ശുചിമുറിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ

Newborn Found Dead In Train: മൃതദേഹം ശുചിമുറിയിലെ വേസ്റ്റ്ബിന്നിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 15, 2025, 11:08 AM IST
  • ധൻബാദിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിയ ട്രെയിനിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്
  • എസ് 3 കോച്ചിലെ ശുചിമുറിയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്

ആലപ്പുഴ: ധൻബാദ്-ആലപ്പുഴ ട്രെയിനിൽ നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ട്രെയിനിന്റെ ശുചിമുറിയിലാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം ശുചിമുറിയിലെ വേസ്റ്റ്ബിന്നിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ധൻബാദിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ ട്രെയിൻ എത്തിയത്. ആർപിഎഫ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. എസ് 3 കോച്ചിലെ ശുചിമുറിയിലെ വേസ്റ്റ് ബിന്നിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ധൻബാദിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ട്രെയിൻ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ആലപ്പുഴ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത്. റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Newborn Found DeadNewborn Dead Body Found In Trainട്രെയിൻനവജാത ശിശുമൃതദേഹം

