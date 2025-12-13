Tamil Nadu: വിവാഹശേഷം നവവധുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ സഹോദരിയടക്കം 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ

തമിഴ്നാട്: ഈറോഡിനടുത്ത് പെരുന്തുറൈയിൽ നവവധുവിനെ കാറിൽ ബലമായി കയറ്റി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്.
യുവതിയുടെ സഹോദരിയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് പിന്നിൽ എന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ സഹോദരിയടക്കം അഞ്ചുപേരെ പെരുന്തുറൈ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. കേസിൽ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ സഹോദരി കൗസല്യ, കൗസല്യയുടെ ഭർത്താവ് സന്തോഷ്, കൂടാതെ സുഹൃത്തുക്കളായ സാദിഖ്, ലോഗേശ്വരൻ, ധനപാൽ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
സേതുരാജും മഹാലക്ഷ്മിയും വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പെരുന്തുറൈയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിവാഹിതരാവുകയായും ശേഷം ഇരുവരും പെരുന്തുറൈയിൽ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസം ആരംഭിച്ചത്. സംഭവ ദിവസം മഹാലക്ഷ്മിയെ കൗസല്യയും മറ്റ് നാലുപേരും ചേർന്ന് പെരുന്തുറൈ ബസ്സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും തുടർന്ന് ബലമായി കാറിൽക്കയറ്റി കടന്നു കളയുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇതിനിടയിൽ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവ് സേതുരാജ് പെരുന്തുറൈ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പോലീസിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിൽ സത്യമംഗലത്തുള്ള ലോകേശ്വരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മഹാലക്ഷ്മിയെ കണ്ടെത്തുകയും പ്രതികളായ അഞ്ചുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
