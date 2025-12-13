English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Tamil Nadu: വിവാഹശേഷം നവവധുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ സഹോദരിയടക്കം 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ

Tamil Nadu: വിവാഹശേഷം നവവധുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ സഹോദരിയടക്കം 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ

പോലീസിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിൽ സത്യമംഗലത്തുള്ള ലോകേശ്വരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മഹാലക്ഷ്മിയെ കണ്ടെത്തുകയും പ്രതികളായ അഞ്ചുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 13, 2025, 05:20 AM IST
  • നവവധുവിനെ കാറിൽ ബലമായി കയറ്റി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്
  • യുവതിയുടെ സഹോദരിയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് പിന്നിൽ
  • സഹോദരിയടക്കം അഞ്ചുപേരെ പെരുന്തുറൈ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു

Read Also

  1. Crime News: സിപിഎം എൽസി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ വധഭീഷണി; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Mahadhan Rajyog 2025: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
9
Mahadhana Yoga
Mahadhan Rajyog 2025: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
Ravi Yoga: രവിയോഗം; ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
6
Ravi Yoga
Ravi Yoga: രവിയോഗം; ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
Shatanka Yoga: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് മാറ്റി മറിക്കും!
8
Shatank yoga
Shatanka Yoga: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് മാറ്റി മറിക്കും!
Today&#039;s Horoscope: ഓരോ രാശിക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Todays Horoscope
Today's Horoscope: ഓരോ രാശിക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Tamil Nadu: വിവാഹശേഷം നവവധുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ സഹോദരിയടക്കം 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ

തമിഴ്നാട്: ഈറോഡിനടുത്ത് പെരുന്തുറൈയിൽ നവവധുവിനെ കാറിൽ ബലമായി കയറ്റി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ  സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കൊളള കേസ്: എ പത്മകുമാറിന് ജാമ്യമില്ല

യുവതിയുടെ സഹോദരിയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് പിന്നിൽ എന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ സഹോദരിയടക്കം അഞ്ചുപേരെ പെരുന്തുറൈ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. കേസിൽ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ സഹോദരി കൗസല്യ, കൗസല്യയുടെ ഭർത്താവ് സന്തോഷ്, കൂടാതെ സുഹൃത്തുക്കളായ സാദിഖ്, ലോഗേശ്വരൻ, ധനപാൽ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

സേതുരാജും മഹാലക്ഷ്മിയും വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പെരുന്തുറൈയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിവാഹിതരാവുകയായും ശേഷം ഇരുവരും പെരുന്തുറൈയിൽ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസം ആരംഭിച്ചത്. സംഭവ ദിവസം മഹാലക്ഷ്മിയെ കൗസല്യയും മറ്റ് നാലുപേരും ചേർന്ന് പെരുന്തുറൈ ബസ്‌സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും തുടർന്ന് ബലമായി കാറിൽക്കയറ്റി കടന്നു കളയുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

Also Read: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും

ഇതിനിടയിൽ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവ് സേതുരാജ് പെരുന്തുറൈ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പോലീസിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിൽ സത്യമംഗലത്തുള്ള ലോകേശ്വരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മഹാലക്ഷ്മിയെ കണ്ടെത്തുകയും പ്രതികളായ അഞ്ചുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Erode CrimeCrime newsFamily IssueNewly Wed KidnapPolice

Trending News