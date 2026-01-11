Rahul Mamkootathil Remanded: ജാമ്യമില്ല, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ജയിലിലേക്ക്; 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു

പത്തനംതിട്ട: മൂന്നാം ബലാത്സംഗ പരാതിയിൽ അറസ്റ്റിലായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. 14 ദിവസത്തേക്കാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കോടതി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. മാവേലിക്കര സ്പെഷ്യൽ ജയിലിലേക്ക് രാഹുലിനെ മാറ്റും. നാളെ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കും.
ഇന്ന് തന്നെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കണമെന്ന് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചുവെങ്കിലും അത് സാധ്യമല്ലെന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പരിധിയിലാണ് കേസ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് അവധിയായതിനാൽ അതിന്റെ ചാർജ് മാത്രമാണ് പത്തനംതിട്ട മജിസ്ട്രേറ്റിനുള്ളത്.
അതേസമയം രാഹുൽ സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്നാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ജാമ്യം നൽകിയാൽ പ്രതി അതിജീവിതമാരെ അപായപ്പെടുത്താനും ഒളിവിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അന്വേഷണവുമായി പ്രതി സഹകരിക്കുന്നില്ല. ഫോണിന്റെ ലോക്ക് മാറ്റാൻ വിസ്സമതിക്കുന്നു.
വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന മലയാളി യുവതിയുടെ പരാതിയിലാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടെ പാലക്കാട്ടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പോലീസ് രഹസ്യ നീക്കത്തിലൂടെയാണ് രാഹുലിനെ പിടികൂടിയത്. ബലാത്സംഗത്തിനും ശാരീരിക മാനസിക പീഡനത്തിനും പുറമെ ഗർഭഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പച്ചതടക്കം കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. അറസ്റ്റിന് ശേഷം പത്തനംതിട്ട എ ആർ ക്യാംപിലെത്തിക്കുകയും ഇവിടെ നിന്ന് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വൈദ്യ പരിശോധനയടക്കം നടത്തിയ ശേഷമാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തത്.
