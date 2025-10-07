English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BJP Leader Killed In Odisha: ബിജെപി നേതാവ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു; സംഭവം ഒഡിഷയിൽ

രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് അക്രമികൾ പാണ്ടയ്ക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. രണ്ട് തവണ വെടിയേറ്റ പാണ്ടയെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 7, 2025, 01:25 PM IST
  • ബര്‍ഹാംപുരില്‍ ബിജെപി നേതാവ് വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്
  • മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ കൂടിയായ പ്രിതാബാഷ് പാണ്ഡയാണ് അജ്ഞാതരുടെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

ഒഡിഷ: ബര്‍ഹാംപുരില്‍ ബിജെപി നേതാവ് വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ കൂടിയായ പ്രിതാബാഷ് പാണ്ഡയാണ് ആയുധധാരികളായ അജ്ഞാതരുടെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 

Also Read: കരൂർ ദുരന്തം: സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയിൽ, വെള്ളിയാഴ്ച പരി​ഗണിക്കും

ബ്രഹ്‌മ നഗറിലുള്ള തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും വഴിയായിരുന്നു ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടുപേര്‍ പ്രിതാബാഷിനെ വെടിവെച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.  ഉടന്‍തന്നെ പ്രിതാബാഷിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് ആക്രമികള്‍ക്കായി പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തില്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനയച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ദീപാവലിയിൽ പവർഫുൾ ധന രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ കാലം ഒപ്പം തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി

സംഭവത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.  അന്വേഷണത്തിൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ഏതാനും തെളിവുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോ വ്യക്തിവൈരാഗ്യമോ ആകാം കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

ഈ സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി ഓള്‍ ഒഡിഷ ലോയേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ബുധനാഴ്ച ഒഡിഷയിലുട നീളമുള്ള കോടതികളിലെ നടപടികളില്‍ നിന്നും വിട്ടുനില്‍ക്കാന്‍ അഭിഭാഷകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതായി സംഘടനയുടെ അധ്യക്ഷനായ ഗ്യാന്‍ രജ്ഞന്‍ മോഹന്തി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsMurderBJP Leader KilledPritabash Panda KilledOdisha

