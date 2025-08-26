English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Onam Special Drive: ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ്: കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 4 കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഒഡിഷ സ്വദേശി പിടിയിൽ

നാഗർകോവിൽ വരെ ട്രെയിൻ മാർഗ്ഗം എത്തിയശേഷം കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു പിടിവീണത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 26, 2025, 01:46 PM IST
  • നാല് കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഒഡിഷ സ്വദേശി എക്സൈസ് സംഘത്തിൻറെ പിടിയിൽ
  • കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് പിടിയിലായത്

Onam Special Drive: ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ്: കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 4 കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഒഡിഷ സ്വദേശി പിടിയിൽ

നെയ്യാറ്റിൻകര: കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച നാല് കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഒഡിഷ സ്വദേശി എക്സൈസ് സംഘത്തിൻറെ പിടിയിൽ. കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് പിടിയിലായതെന്നാണ് എക്സൈസ് പറയുന്നത്. 

ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലായിരുന്നു ഒഡീസ സ്വദേശി അമിത് കുമാർ അഗർവാൾ എന്ന 32 കാരന്  പിടിവീഴുന്നത്. കർണാടക ബീഹാർ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും മൊത്തമായി കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച് ചെറുകിട ഇടപാടുകാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ എത്തിച്ചു നൽകുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് പിടിയിലായ അമിത് കുമാർ.

നാഗർകോവിൽ വരെ ട്രെയിൻ മാർഗ്ഗം എത്തിയശേഷം കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു പിടിവീണത്. തിരുവനന്തപുരത്ത്  ഇത്തരത്തിൽഒരു ഇടപാട് എത്തിക്കുന്നതിന് 10000 മുതൽ 15,000 രൂപ വരെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും. എക്സൈസ് സി ഐ വിനോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പിടിയിലായ പ്രതിയെ നെയ്യാറ്റിൻകര കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

