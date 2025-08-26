Onam Special Drive: ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ്: കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 4 കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഒഡിഷ സ്വദേശി പിടിയിൽ

നെയ്യാറ്റിൻകര: കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച നാല് കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഒഡിഷ സ്വദേശി എക്സൈസ് സംഘത്തിൻറെ പിടിയിൽ. കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് പിടിയിലായതെന്നാണ് എക്സൈസ് പറയുന്നത്.
ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലായിരുന്നു ഒഡീസ സ്വദേശി അമിത് കുമാർ അഗർവാൾ എന്ന 32 കാരന് പിടിവീഴുന്നത്. കർണാടക ബീഹാർ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും മൊത്തമായി കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച് ചെറുകിട ഇടപാടുകാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ എത്തിച്ചു നൽകുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് പിടിയിലായ അമിത് കുമാർ.
നാഗർകോവിൽ വരെ ട്രെയിൻ മാർഗ്ഗം എത്തിയശേഷം കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു പിടിവീണത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇത്തരത്തിൽഒരു ഇടപാട് എത്തിക്കുന്നതിന് 10000 മുതൽ 15,000 രൂപ വരെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും. എക്സൈസ് സി ഐ വിനോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പിടിയിലായ പ്രതിയെ നെയ്യാറ്റിൻകര കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
