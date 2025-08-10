English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Onam Special Drive: ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ്; കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് വാളയാർ ചെക്‌പോസ്റ്റിൽ പിടിയിൽ

Drug Seized In Walayar: കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന 1.15 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി നെന്മേനി സ്വദേശി ലിജോ ജോയ്നെയാണ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 10, 2025, 12:17 AM IST
  • ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ
  • എക്സൈസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വാളയാർ ചെക്‌പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിലായത്

Onam Special Drive: ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ്; കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് വാളയാർ ചെക്‌പോസ്റ്റിൽ പിടിയിൽ

പാലക്കാട്: ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ.  എക്സൈസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വാളയാർ ചെക്‌പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിലായത്. 

Also Read: നെടുമങ്ങാട് പോലീസുകാരെ ആക്രമിച്ച സംഭവം; യുവതിയുൾപ്പെടെ 4 പേർ പിടിയിൽ

നെന്മേനി സ്വദേശി ലിജോ ജോയ്നെയാണ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്.  ഇയാൾ കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന 1.15 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവാണ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്.  എക്സൈസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ പ്രസാന്ത്.പി.ആർ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ മുഹമ്മദ്‌ ഷെരീഫ്.പി.എം,  പ്രഭ.ജി, പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ കെ.പി.രാജേഷ്, മനോജ്‌.പി.എസ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ, വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ പ്രസന്ന എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

എറണാകുളം കാലടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 16 കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പിടിയിൽ

എറണാകുളം: കാലടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. 16 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി. സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ട്രെയിൻ മാർ​ഗം കടത്തിയ കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. പശ്ചിമബം​ഗാൾ സ്വദേശികളായ സഹീദുൽ ഇസ്ലാം, അസനുൽ ഇസ്ലാം എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

Also Read: ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ ഇവർ പൊളിക്കും; ത്രിയേകാദശ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ!

പെരുമ്പാവൂർ എഎസ്പിയും സംഘവും കാലടി പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. ഒഡിഷയിൽ നിന്ന് എത്തിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് കാലടിയിൽ വിൽപ്പന നടത്തി വരികയായിരുന്നു ഇവർ. അങ്കമാലിയിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി കാലടിയിലേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോകവേയാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

