Baby Death: ഒരു വയസ്സുകാരി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; സംഭവം തിരുവനന്തപുരം വാമനപുരത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: ഒരു വയസ്സുകാരിയെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തിരുവനന്തപുരത്തെ വാമനപുരം കണിച്ചോടാണ് സംഭവം. അശ്വതി - സുഭാഷ് ദമ്പതികളുടെ മകൾ പവിത്ര (1) യെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
അമ്മൂമ്മ തൊഴിലുറപ്പിന് പോയി മടങ്ങി എത്തിയപ്പോൾ കുട്ടിയെ കിടപ്പുമുറിയിലെ പായയിൽ ചലനമറ്റു കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ കാരേറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടിയെ മരിച്ച നിലയിലാണ് കൊണ്ട് വന്നതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൊലപാതകമാണെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.
