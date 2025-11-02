English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Operation Cy Hunt: ഏജന്റിലൂടെ തട്ടിപ്പ് വീരനെ വലയിലാക്കി പൊലീസ്; സൈബർ തട്ടിപ്പിലെ ഇടനിലക്കാരിലൊരാൾ പിടിയിൽ

Operation Cy Hunt: ഏജന്റിലൂടെ തട്ടിപ്പ് വീരനെ വലയിലാക്കി പൊലീസ്; സൈബർ തട്ടിപ്പിലെ ഇടനിലക്കാരിലൊരാൾ പിടിയിൽ

പാറശ്ശാലയിൽ നിന്നാണ് ഇടനിലക്കാരിലൊരാളായ രാജനെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.  

Nov 2, 2025
  • സൈബർ തട്ടിപ്പിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ ഇടനിലക്കാരിൽ ഒരാളാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്.
  • നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ഒരു ദേശസാൽക്കരണ ബാങ്കിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ഇയാൾ.

  1. Operation Cy-Hunt: സൈബർ തട്ടിപ്പ്, കൊച്ചിയിൽ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥികളടങ്ങുന്ന സംഘം പിടിയിൽ; പിടിയിലായത് ഓപ്പറേഷന്‍ സൈ ഹണ്ടിലൂടെ

Operation Cy Hunt: ഏജന്റിലൂടെ തട്ടിപ്പ് വീരനെ വലയിലാക്കി പൊലീസ്; സൈബർ തട്ടിപ്പിലെ ഇടനിലക്കാരിലൊരാൾ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിലെ ഇടനിലക്കാരിലൊരാൾ പാറശ്ശാലയിൽ പിടിയിൽ. ഊരമ്പ്, ചൂഴാൽ സ്വദേശി രാജനാണ് പിടിയിലായത്. ഓപ്പറേഷൻ സൈ ഹണ്ടിലൂടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾക്ക് പാസ് ബുക്കും എടിഎം ഉൾപ്പെടെ സംഘടിപ്പിച്ച് നൽകിയിരുന്നത് രാജനാണ്. അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി പ്രതിമാസം രാജൻ സമ്പാദിച്ചിരുന്നത് 20 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയായിരുന്നു. 

സൈബർ തട്ടിപ്പിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ ഇടനിലക്കാരിൽ ഒരാളാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ഒരു ദേശസാൽക്കരണ ബാങ്കിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ഇയാൾ. ഇവിടെയെത്തുന്ന സാധാരണക്കാരായ ഇടപാടുകാരുടെ പാസ്ബുക്കും എടിഎം കാർഡുകളും ഉൾപ്പെടെ തന്ത്രത്തിൽ കൈവശപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഇയാൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത്. 

രാജ്യത്തിന് പുറത്തും അകത്തും വല വിരിച്ചിട്ടുള്ള സൈബർ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ അപഹരിച്ചെടുക്കുന്ന തുകകൾ രാജൻ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളിൽ വന്നുചേരും. ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന പണം പിൻവലിച്ച് സൈബർ മോഷ്ടാക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്ന ഇടനിലക്കാരനായാണ് രാജൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പാറശാല പോലീസ് പറയുന്നത്.

Also Read: Illegal Liquor: നെടുമങ്ങാട് വൻ ലഹരി വേട്ട; 30 കുപ്പി വിദേശ മദ്യവും ഒന്നരലക്ഷം രൂപയുടെ പാൻമസാലയും പിടികൂടി

തട്ടിപ്പ് സജീവമാക്കാൻ രാജൻ ജില്ലയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും സ്വന്തമായി സംരക്ഷിച്ചുവന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള പോലീസ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിയ സൈ ഹണ്ടിലൂടെയാണ് രാജനിലേക്ക് എത്തിയത്. പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഷെഫീക്ക് എന്ന യുവാവിനെ പാറശാല പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. രാജന്റെ ഏജന്റ് ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഷെഫീക്കിനെ പോലീസ് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് രാജനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ലഭിക്കുന്നത്. ഷെഫീഖ് നിലവിൽ റിമാൻഡിൽ ആണ്.

ഈ സംഘത്തിൽ ചൈനയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലയാളികളെ കുറിച്ചും പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്യാറ്റിൻകര ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പാറശ്ശാല എസ് ഐ ദിപുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പ്രതിയെ നെയ്യാറ്റിൻകര കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

