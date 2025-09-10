Operation Shylock: ഓപ്പറേഷൻ ഷൈലോക്ക്; രേഖകൾ ഇല്ലാതെ കൈവശം വെച്ചത് ലക്ഷങ്ങൾ, ഇടുക്കിയിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

ഇടുക്കി: ഓപ്പറേഷൻ ഷൈലോക്കിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ. സോഡാ സുധി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നെടുംകണ്ടം ചക്കക്കാനം കൊന്നക്കാപറമ്പിൽ സുധീന്ദ്രൻ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. രേഖകൾ ഇല്ലാതെ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന ഒൻപത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരത്തിൽ അധികം രൂപ ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്നും പിടികൂടി.
വട്ടി പലിശക്കാരെ പൂട്ടാനായി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തില് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നടക്കുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷന് ഷൈലോക്ക്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നെടുങ്കണ്ടത്തും പരിശോധന നടന്നത്. സുധിയുടെ പക്കല് നിന്നും പണത്തിന് പുറമെ മൂന്ന് ചെക്കുകള്, ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയ മുദ്രപത്രങ്ങള്, പണം നല്കിയതിന് ഈടായി വാങ്ങിയ ഒറിജിനല് ആധാരങ്ങള്, വാഹനങ്ങളുടെ ആര്.സി ബുക്ക് എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു.
വലിയ പലിശനിരക്കിലാണ് ഇയാള് പണം കടം നല്കിയിരുന്നത്. ഈടായി ചെക്കുകളും ആധാരങ്ങളും ഉള്പ്പടെയുള്ളവ വാങ്ങിവെച്ചിരുന്നു. കൃത്യസമയത്ത് പണം തിരികെ നല്കാത്തവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു. മേഖലയിൽ തുടര്ന്നും വട്ടിപ്പലിശക്കാര്ക്കായുള്ള പരിശോധനകള് നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
