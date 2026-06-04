Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Crime
  • /Operation Toofan: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനിൽ കുടുങ്ങി ജ്യോത്സ്യനും; കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ജ്യോതിഷാലയത്തിലെ അലമാരയിൽ

Operation Toofan: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനിൽ കുടുങ്ങി ജ്യോത്സ്യനും; കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ജ്യോതിഷാലയത്തിലെ അലമാരയിൽ

Operation Toofan Anti Drug Drive: കാങ്കോൽ വടശ്ശേരി സ്വദേശി പെരികമന ഇല്ലത്തെ ശ്രീനാഥ് (40) ആണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 04, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:20 PM IST
Operation Toofan: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനിൽ കുടുങ്ങി ജ്യോത്സ്യനും; കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ജ്യോതിഷാലയത്തിലെ അലമാരയിൽ
Image Credit: Marijuana | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം എത്തിയതായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻറെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം
IMD1 hr ago
2
Operation Toofan2 hrs ago
3
Annapurna Scheme2 hrs ago
4
Nalanchira Murder3 hrs ago
5
VD Satheesan7:14 AM IST