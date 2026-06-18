/Organ Trafficking Case: അവയവക്കച്ചവട കേസ്: കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചിടങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്

കൊച്ചി: അവയവക്കച്ചവട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചിടങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളായ രാജഗിരി, മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ്, ആസ്റ്റർ, ലേക്ഷോർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി നജീബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്. ആശുപത്രികളിൽ നിന്നു നജീബിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം എത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കാസർകോടും കൊല്ലത്തും സമാനമായ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നു. കല്ലട്രാസ് മെഡിക്കൽ ടൂറിസം സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമയായ നജീബിന്റെ കാസർകോട്ടെ വീട്ടിലും ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തുകയാണ്. അനധികൃത അവയവക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൻതോതിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
കൊല്ലത്ത് കേസിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായ ശ്രീജയുടെയും മറ്റൊരു പ്രതിയായ സുധീറിന്റെയും വീടുകളിലും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കെതിരെ നേരത്തെ കിളിക്കല്ലൂർ പൊലീസ് കേസ് എടുത്തിരുന്നു. നേരത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിൽ നിന്നാണ് നജീബ് അറസ്റ്റിലായത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി സംഘം വ്യാജരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവയവക്കച്ചവടം നടത്തിവരുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
അവയവദാനത്തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ വൻ മാഫിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദാതാക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ തുക നൽകി ഉയർന്ന തുകക്ക് അവയവങ്ങൾ മറിച്ചുവിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്. സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും ഇരകളായത്. എംഎൽഎ, എംപി, പൊലീസ് എന്നിവരുടെ പേരിലും വ്യാജരേഖകൾ തയ്യാറാക്കിയതായി കണ്ടെത്തി. മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി സംഘം വ്യാജരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തിവന്നിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നു.
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