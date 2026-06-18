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Organ Trafficking Case: അവയവക്കച്ചവട കേസ്: കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചിടങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്

Organ Trafficking Case: കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളായ രാജഗിരി, മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ്, ആസ്റ്റർ, ലേക്‌ഷോർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 18, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:48 PM IST
Organ Trafficking Case: അവയവക്കച്ചവട കേസ്: കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചിടങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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