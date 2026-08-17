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Palakkad Drug Bust: പാലക്കാട് ഒരു കോടിയുടെ ലഹരിവേട്ട; സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ, ലഹരിവസ്തുക്കൾ ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്ന്

പാലക്കാട് ഒലവക്കോട്ട് നടന്ന വൻ ലഹരിവേട്ടയിൽ ഒരു കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന എംഡിഎംഎയുമായി ദമ്പതികളും സുഹൃത്തും പിടിയിൽ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് നിസിൻ, വേങ്ങര സ്വദേശി അസറുദീൻ, ഇയാളുടെ ഭാര്യ മംഗലാപുരം സ്വദേശി ബീഫാത്തിമ എന്നിവരാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. എംഡിഎംഎയ്ക്ക് പുറമെ കൊക്കെയ്ൻ, ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ്, എൽഎസ്ഡി സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവയും ഇവരിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 17, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:29 AM IST
Palakkad Drug Bust: പാലക്കാട് ഒരു കോടിയുടെ ലഹരിവേട്ട; സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ, ലഹരിവസ്തുക്കൾ ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്ന്
Image Credit: Drug Bust | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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