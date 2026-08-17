പാലക്കാട്: പാലക്കാട് ഒലവക്കോട്ട് നടന്ന വൻ ലഹരിവേട്ടയിൽ ഒരു കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന എംഡിഎംഎയുമായി ദമ്പതികളും സുഹൃത്തും പിടിയിൽ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് നിസിൻ, വേങ്ങര സ്വദേശി അസറുദീൻ, ഇയാളുടെ ഭാര്യ മംഗലാപുരം സ്വദേശി ബീഫാത്തിമ എന്നിവരാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. എംഡിഎംഎയ്ക്ക് പുറമെ കൊക്കെയ്ൻ, ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ്, എൽഎസ്ഡി സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവയും ഇവരിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഇന്നോവ കാറിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് പ്രതികൾ ലഹരിവസ്തുക്കൾ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയത്. ഓണക്കാലത്തെ പ്രത്യേക വിൽപ്പന ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ അളവിൽ മയക്കുമരുന്ന് എത്തിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പിടിയിലായവർ സ്ഥിരം ലഹരിക്കടത്തുകാരാണെന്നും ഇതിനുപിന്നിൽ വൻ മാഫിയ റാക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.