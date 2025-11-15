Palathayi POCSO Case: പാലത്തായി പീഡനക്കേസ്: പ്രതിയായ ബിജെപി നേതാവ് പത്മരാജന്റെ ശിക്ഷാ വിധി ഇന്ന്

കാസർഗോഡ്: പാലത്തായി പീഡനക്കേസിൽ പ്രതിയായ ബിജെപി നേതാവ് പത്മരാജന്റെ ശിക്ഷാ വിധി ഇന്ന്. പോക്സോ നിയമപ്രകാരം പ്രതി ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യമാണ് ചെയ്തതെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
10 വയസുകാരിയെ 2020 മാർച്ച് 17 ന് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പത്മരാജനെതിരായ ആരോപണം. പത്മരാജൻ പാലത്തായി സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു. ഈ സമയം സ്കൂളിലെ ശുചി മുറിയിൽ വച്ചാണ് പത്മരാജൻ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ചാർജ്ഷീറ്റിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്.
കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ പരാതിയിൽ പാനൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. പത്മരാജന്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിശ്വാസത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി നടത്തിയ ഗുരുതര ലൈംഗികാക്രമണം എന്നാണ് കോടതി നിർവചിച്ചത്.
പ്രതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന തെളിവുകൾ വൈദ്യവൈദ്യപരിശോധനാ തെളിവുകൾ, കുട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, സാക്ഷിപരാമർശങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ ശിക്ഷ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പോക്സോ നിയമപോക്സോ നിയമത്തിലെ ശക്തമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ദീർഘകാല തടവും, പിഴയും, ഇരയ്ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
