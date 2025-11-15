Palathayi Pocso Case: പാലത്തായി പീഡനക്കേസ്; പ്രതി കെ പത്മരാജന് ജീവപര്യന്തവും പിഴയും, പോക്സോ കുറ്റങ്ങളിൽ 40 വർഷം തടവും

കണ്ണൂര്: പാലത്തായി പീഡനക്കേസിൽ പ്രതിയായ ബിജെപി നേതാവ് പത്മരാജന് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും. കൂടാതെ പോക്സോ കുറ്റങ്ങളിൽ 40 വർഷം തടവും കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലശ്ശേരി അതിവേഗ പോക്സോ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
കേസിൽ പത്മരാജൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി ഇന്നലെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 20 വർഷം വരെ തടവോ, ജീവപര്യന്തമോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ തെളിഞ്ഞത്. 376 എബി, ബലാത്സംഗം, പോക്സോ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. അഞ്ച് തവണയാണ് കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇടക്കാല കുറ്റപത്രത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം പോക്സോ വകുപ്പ് ചുമത്താതും ഏറെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായിരുന്നു.
2020 ജനുവരിക്കും ഫെബ്രുവരിക്കുമിടയിലാണ് പാലത്തായിയിലെ 10 വയസ്സുകാരി പീഡനത്തിനിരയാകുന്നത്. പാലത്തായി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായിരുന്ന പ്രതി സ്കൂളിനകത്തും പുറത്തും വെച്ച് മൂന്ന് തവണ കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്. കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ പരാതി തലശ്ശേരി ഡിവൈഎസ്പി പാനൂർ പോലീസിന് കൈമാറി. തുടര്ന്ന് പരാതി വ്യാജമാണെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ആദ്യ കണ്ടെത്തൽ.
എന്നാല്, പിന്നീട് പ്രതിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ പത്മരാജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 2020 ഏപ്രിൽ 15ന് ബന്ധു വീട്ടിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് പത്മരാജനെ പിടികൂടിയത്. പിന്നാലെ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി. 90 ദിവസം തികയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം നൽകി. എന്നാൽ ഇതിൽ പോക്സോ വകുപ്പ് ചുമത്തിയിരുന്നില്ല. ഇത് വലിയ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. തുടർന്ന് അഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ മാറിമാറി അന്വേഷിച്ച കേസിൽ 2021 മേയിലാണ് അന്തിമ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത്.
