/13 കാരിയെ സഹപാഠികൾ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസ്; കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ആറുപേരെയും പോലീസ് വിട്ടയച്ചു

പത്തനംതിട്ട: പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെ സഹപാഠികൾ ചേർന്ന് പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത 6 പേരെയും താൽക്കാലികമായി വിട്ടയച്ചു. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും പൊരുത്തക്കേട് കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് താൽക്കാലികമായി വിട്ടയച്ചത്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.
സ്കൂളിലെ കൗൺസിലിങ്ങിനിടെയാണ് പെൺകുട്ടി പീഡന വിവരം പുറത്തുപറയുന്നത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഉൾപ്പെടെയാണ് കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നത്. ഇതിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടൽ പോലീസ് സംഭവത്തിൽ രണ്ട് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. സ്കൂളിന് സമീപത്ത് വച്ചും പ്രതികളിൽ ഒരാളായ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ വച്ചും പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പെൺകുട്ടി മൊഴി നൽകിയത്.
സംഭവത്തിൽ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷൻ ചെയർപഴ്സൻ കെ.വി മനോജ് കുമാർ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിരുന്നു. മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തത്. ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫിസർ, ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി, ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി എന്നിവരിൽ നിന്നും കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്.
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