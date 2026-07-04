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13 കാരിയെ സഹപാഠികൾ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസ്; കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ആറുപേരെയും പോലീസ് വിട്ടയച്ചു

പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും പൊരുത്തക്കേട് തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരെ വെറുതെവിടുകയായിരുന്നു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 04, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:10 PM IST
13 കാരിയെ സഹപാഠികൾ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസ്; കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ആറുപേരെയും പോലീസ് വിട്ടയച്ചു
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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13 കാരിയെ സഹപാഠികൾ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസ്; കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ആറുപേരെയും പോലീസ് വിട്ടയച്ചു
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