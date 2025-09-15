English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Honey Trap Case: ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ച സംഭവം: ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ ആംഗ്യഭാഷയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തി ദമ്പതികൾ

Pathanamthitta Honey Trap Case: രശ്മിയും റാന്നി സ്വദേശിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് മർദനത്തിനു പിന്നിലെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 15, 2025, 09:37 PM IST
  • ദമ്പതികൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ വിചിത്ര സ്വഭാവ രീതികൾ കാണിച്ചതായി പോലീസ്
  • ജയേഷും രശ്മിയും ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടയിൽ ആംഗ്യ ഭാഷയിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്തിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.

  ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ച സംഭവം: കൂടുതൽ പേർ മര്‍ദനത്തിന് ഇരയായി; ദൃശ്യങ്ങൾ രശ്മിയുടെ ഫോണിൽ

Honey Trap Case: ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ച സംഭവം: ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ ആംഗ്യഭാഷയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തി ദമ്പതികൾ

പത്തനംതിട്ട: ഹണിട്രാപ്പില്‍ കുടുങ്ങിയ യുവാക്കളെ കെട്ടിത്തൂക്കി അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച ദമ്പതികൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ വിചിത്ര സ്വഭാവ രീതികൾ കാണിച്ചതായി പോലീസ്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ദമ്പതികളായ ജയേഷും രശ്മിയും ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടയിൽ ആംഗ്യ ഭാഷയിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്തിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ച സംഭവം: കൂടുതൽ പേർ മര്‍ദനത്തിന് ഇരയായി; ദൃശ്യങ്ങൾ രശ്മിയുടെ ഫോണിൽ

രശ്മിയുടെ ഫോണിൽ നിന്നും റാന്നി സ്വദേശിയായ യുവാവിന്റെ മർദ്ദന ദുശ്യങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്.  ഇവരെ കൂടാതെ കൂടുതൽ പേർ മർദ്ദനത്തിന് ഇരയായതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.  യുവാക്കളെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആറന്മുള ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് കൈമാറുമെന്നും . കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ആറന്മുള പോലീസ് എസ് പി അറിയിക്കുമെന്നും ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.  

യുവാക്കളും ജയേഷും ബെംഗളൂരുവിൽ ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. രശ്മിയും റാന്നി സ്വദേശിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് മർദനത്തിനു പിന്നിലെന്നും സൂചനയുണ്ട്. റാന്നി സ്വദേശിയെ ഈ മാസം 5 നും ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ ഈ മാസം ഒന്നിനുമാണു മർദനത്തിന് ഇരകയാക്കിയത്. മർദനമേറ്റ യുവാക്കൾ ബന്ധുക്കളാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ച സംഭവം: പ്രതികൾ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പോലീസ്

റാന്നി സ്വദേശിയായ യുവാവിനോട് മാരാമണ്‍ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താന്‍ ജയേഷ് പറയുകയും അവിടെ നിന്നും ബൈക്കില്‍ ജവീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകുകയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ വീട്ടില്‍ വച്ചായിരുന്നു ക്രൂര മര്‍ദനം നടത്തിയത്. യുവാവിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മൊബൈല്‍ ഫോണും 17,000 രൂപയും ഇവര്‍ തട്ടിയെടുത്തു. മര്‍ദ്ദന വിവരം പുറത്ത് പറഞ്ഞാല്‍ കൊന്ന് കളയുമെന്ന്  ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

മാത്രമല്ല ദമ്പതികള്‍ ആഭിചാരക്രിയ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന സംശയം ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ യുവാവ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് രശ്മി ഏതോ ശക്തിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ പെരുമാറുകയും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന രീതിയില്‍ കൈകൂപ്പി പിടിച്ചിരുന്നതായും യുവാവ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വീടും അന്തരീക്ഷവും മറ്റൊരു തരത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അത് പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നതല്ലെന്നും യുവാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

